Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции

По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали понтифика криками и аплодисментами. Одна из монахинь опустилась на колени и заплакала, закрыв лицо рукой, а группа других держала табличку с надписью: «Наилучшие пожелания, Святой Отец. Мы любим вас и молимся за вас». Папа подошел к окну без посторонней помощи и провел традиционную полуденную встречу, призвав верующих служить Богу «без компромиссов».