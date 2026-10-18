Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции
Папа Римский Лев XIV впервые появился на публике после операции по удалению нижней доли правого легкого, пишет Reuters. 71-летний понтифик обратился к паломникам из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра. Он поблагодарил верующих по всему миру за молитвы и заявил, что постепенно возобновит свою деятельность.
«Преодолев эту деликатную фазу... теперь я постепенно возобновлю свою деятельность, всегда с помощью Бога и ваших молитв», – сказал он.
По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали понтифика криками и аплодисментами. Одна из монахинь опустилась на колени и заплакала, закрыв лицо рукой, а группа других держала табличку с надписью: «Наилучшие пожелания, Святой Отец. Мы любим вас и молимся за вас». Папа подошел к окну без посторонней помощи и провел традиционную полуденную встречу, призвав верующих служить Богу «без компромиссов».
У Льва диагностирована аденокарцинома легких – наиболее распространенная форма рака легких. Диагноз самого молодого за десятилетия папы вызвал широкий резонанс. Врачи сообщили, что он способен самостоятельно выполнять обычные повседневные действия.
Папа планирует посетить Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября. Ведущий хирург папы Стефано Маргаритора допустил, что Лев может полностью восстановиться к этой поездке, но государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил скептицизм, отметив, что понтифику, возможно, придется скорректировать темп расписания «в соответствии с состоянием его здоровья».