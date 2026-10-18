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Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции

Ася Султанова
ТАСС
ТАСС

Папа Римский Лев XIV впервые появился на публике после операции по удалению нижней доли правого легкого, пишет Reuters. 71-летний понтифик обратился к паломникам из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра. Он поблагодарил верующих по всему миру за молитвы и заявил, что постепенно возобновит свою деятельность.

«Преодолев эту деликатную фазу... теперь я постепенно возобновлю свою деятельность, всегда с помощью Бога и ваших молитв», – сказал он.

По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали понтифика криками и аплодисментами. Одна из монахинь опустилась на колени и заплакала, закрыв лицо рукой, а группа других держала табличку с надписью: «Наилучшие пожелания, Святой Отец. Мы любим вас и молимся за вас». Папа подошел к окну без посторонней помощи и провел традиционную полуденную встречу, призвав верующих служить Богу «без компромиссов».

11 октября после воскресной проповеди Лев сообщил о предстоящем хирургическом вмешательстве. 13 октября папа римский перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. 17 октября он покинул больницу в Риме и вернулся в Ватикан.

У Льва диагностирована аденокарцинома легких – наиболее распространенная форма рака легких. Диагноз самого молодого за десятилетия папы вызвал широкий резонанс. Врачи сообщили, что он способен самостоятельно выполнять обычные повседневные действия.

Папа планирует посетить Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября. Ведущий хирург папы Стефано Маргаритора допустил, что Лев может полностью восстановиться к этой поездке, но государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил скептицизм, отметив, что понтифику, возможно, придется скорректировать темп расписания «в соответствии с состоянием его здоровья».

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