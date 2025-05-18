Чем известен папа римский Лев XIV

Чем известен папа римский Лев XIVКатолическую церковь возглавил математик, полиглот и августинец-миссионер из США
18 мая на площади Святого Петра в Ватикане состоится интронизация нового папы римского. 69-летний американский кардинал Роберт Прево, взявший имя Лев ХIV, был избран 267-м главой католической церкви 8 мая в ходе четвертого раунда голосования на конклаве.
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 г. в Чикаго (штат Иллинойс) в семье Милдред Мартинес испанского происхождения и Луиса Мариуса Прево, имеющего французские и итальянские корни. В 1973 г. будущий понтифик окончил Малую семинарию отцов-августинцев, а в 1977 г. – частный Университет Вилланова в Пенсильвании, получив степень по математике. В сентябре того же года Прево вступил в новициат созданного еще в XIII в. ордена святого Августина в Сент-Луисе, а свой первый постриг принял спустя два года. 29 августа 1981 г. он принес торжественные обеты. Августинцы ведут скромный, полумонашеский образ жизни, чаще всего трудясь в социальной сфере.
Богословское образование Прево получил в Чикаго. В возрасте 27 лет отправился в Рим для изучения канонического права в Папском университете святого Фомы Аквинского. В 1982 г. был рукоположен в сан священника, а в 1985 г. присоединился к августинской миссии в Перу. Спустя два года защитил докторскую диссертацию на тему «Роль местного настоятеля в ордене святого Августина». Следующие 12 лет он провел на разных постах в архиепархии в Трухильо (Перу), также преподавая каноническое право и богословие в местной семинарии. Всего будущий понтифик провел в США лишь треть своей жизни.
В 1999 г. Прево вернулся в США, где был избран настоятелем августинской провинции «Мать Доброго совета» в Чикаго, а два с половиной года спустя – генеральным настоятелем ордена августинцев. В этот период его резиденция находилась в Риме, но большую часть времени он проводил в поездках по странам, где представлен орден августинцев (таких около 50). Прево владеет английским, итальянским, испанским, французским и португальским языками, может читать на латыни и немецком.
В 2014 г. папа Франциск вернул Прево на миссионерское поприще, назначив его апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу, а в 2015 г. – епископом Чиклайо. В 2019 г. вошел в состав дикастерии по делам духовенства, а спустя год – влиятельной дикастерии по делам епископов (ведомство, которому поручено консультировать папу по вопросам назначения епископов по всему миру).
В начале 2023 г. Франциск вновь призвал Прево на постоянное служение в Римской курии. Сначала понтифик назначил его префектом дикастерии епископов и президентом папской комиссии по Латинской Америке и возвел в сан архиепископа, а осенью того же года возвел в кардинальское достоинство. В качестве главы дикастерии епископов Прево участвовал в последних апостольских поездках понтифика, а также в первой и второй сессиях 16-й очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов по вопросам синодальности в 2023–2024 гг. В это время Прево выступал за повышение инклюзивности церковных структур для решения проблемы поляризации католической церкви.
Франциск скончался 21 апреля 2025 г. 7 мая в Сикстинской капелле собрался конклав, а уже на следующий день в ходе четвертого голосования 133 кардинала избрали Прево 267-м папой римским. Он стал первым уроженцем США, который возглавил католическую церковь, и вторым после аргентинца Франциска выходцем из Нового Света. Их предшественники Бенедикт XVI и Иоанн Павел II – немец и поляк соответственно. До этого на протяжении четырех веков Святой престол занимали итальянцы. Прево выбрал себе имя в честь папы римского Льва XIII (понтифик в 1878–1903 гг.), выступавшего за мирное сосуществование церкви и государства в современном обществе и открытость к прогрессу.
Как писало издание Politico, кардиналы не хотели сначала избирать понтифика из мировой сверхдержавы. Когда они в конце концов пришли к единству, то остановились не просто на американце, а на том, кто мог бы стать противовесом риторике президента США Дональда Трампа. По оценке National Catholic Reporter, Прево одновременно обладает пастырским опытом на периферии и знаниями в области управления центральной церковью, что привлекло сторонников Франциска (108 из 135 кардиналов-выборщиков были назначены прошлым папой), желавших видеть в роли преемника человека, разделявших его взгляды. Одновременно его обширный опыт в области канонического права мог сделать его компромиссной фигурой в глазах тех, кто опасается за будущее церковных традиций.
В своей первой после избрания воскресной проповеди 11 мая Лев XIV призвал к урегулированию военных конфликтов. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям. Он также призвал оказать гуманитарную помощь населению Газы и освободить израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса» в анклаве.