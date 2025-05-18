Чем известен папа римский Лев XIV

Как писало издание Politico, кардиналы не хотели сначала избирать понтифика из мировой сверхдержавы. Когда они в конце концов пришли к единству, то остановились не просто на американце, а на том, кто мог бы стать противовесом риторике президента США Дональда Трампа. По оценке National Catholic Reporter, Прево одновременно обладает пастырским опытом на периферии и знаниями в области управления центральной церковью, что привлекло сторонников Франциска (108 из 135 кардиналов-выборщиков были назначены прошлым папой), желавших видеть в роли преемника человека, разделявших его взгляды. Одновременно его обширный опыт в области канонического права мог сделать его компромиссной фигурой в глазах тех, кто опасается за будущее церковных традиций.