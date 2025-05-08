Конклав избрал нового папу римскогоИм стал кардинал Роберт Прево из США
Из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане пошел белый дым, сообщает BBC News. Это означает, что конклав избрал нового папу римского.
Одновременно с оповещением в виде дыма на площади начали звонить колокола Сикстинской капеллы. Площадь Святого Петра во время голосования была наполнена людьми и днем и ночью.
Чуть позднее стало известно, что новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США.
Как рассказали в Ватикане, сегодня один из кардиналов получил необходимое число голосов. После этого первый из кардиналов по чину и по возрасту, – или, если он сам был выбран, то следующий за ним, – обратился к избранному на латинском языке: «Принимаешь ли ты каноническое избрание верховным понтификом?». Получив согласие, кардинал задает следующий вопрос: «Какое имя ты выбираешь?». После этого глава отдела папских богослужений, наделенный функцией нотариуса и заручившийся двумя церемониймейстерами в качестве свидетелей, составляет документ, подтверждающий согласие нового папы и выбор имени.
Новый папа римский определяется на специальном собрании кардиналов, где голосование проходит тайно. Избрание понтифика – это закрытое мероприятие, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Во время выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Выборы проходят «по старинке»: на бумажных карточках кардиналы указывают имя кандидата, за которого хотят проголосовать. Когда новый папа избран, бюллетени просто сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.
5 мая 133 кардинала прибыли в Рим для участия в 10-й генеральной конгрегации и в выборах нового папы римского. Директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни говорил, что в конгрегации участвовали 179 кардиналов, в частности 132 кардинала-выборщика, возраст которых не перешел отметку в 80 лет.
Через два дня черный дым, исходящий из дымохода Сикстинской капеллы, оповестил о том, что конклав не смог избрать нового папу в первом туре голосования. В полдень 8 мая из дымохода также пошел черный дым.
Предыдущий папа римский – Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной кончины понтифика стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс. Прощание с ним прошло в доме Святой Марфы – капелле ватиканской резиденции Франциска. После этого гроб с телом понтифика был выставлен в соборе святого Петра для публичного прощания, которое продлилось три дня. Попрощаться с ним пришли тысячи людей.
Похоронная месса по папе римскому Франциску началась в 10:00 (11:00 мск) 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме. Церемония завершилась около 14:30 мск. На похороны папы Франциска собралось более 250 000 человек, включая глав государств и других высоких представителей стран.