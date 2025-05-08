Конклав избрал нового папу римского

Как рассказали в Ватикане, сегодня один из кардиналов получил необходимое число голосов. После этого первый из кардиналов по чину и по возрасту, – или, если он сам был выбран, то следующий за ним, – обратился к избранному на латинском языке: «Принимаешь ли ты каноническое избрание верховным понтификом?». Получив согласие, кардинал задает следующий вопрос: «Какое имя ты выбираешь?». После этого глава отдела папских богослужений, наделенный функцией нотариуса и заручившийся двумя церемониймейстерами в качестве свидетелей, составляет документ, подтверждающий согласие нового папы и выбор имени.