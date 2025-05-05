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Все 133 кардинала прибыли в Рим для участия в выборах нового папы римского

Ведомости

Все 133 кардинала, имеющие право голосовать, прибыли в Рим для участия в 10-й генеральной конгрегации и в выборах нового папы римского на предстоящем конклаве, сообщает Vatican News.

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил, что в конгрегации приняли участие 179 кардиналов, в том числе 132 кардинала-выборщика, возраст которых не перешел отметку в 80 лет. Все кардиналы размещены в Доме святой Марфы и в соседствующем здании.

Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая. Дата была определена на закрытом заседании кардиналов, первом после похорон папы Франциска. 

Само избрание традиционно проходит в закрытом режиме, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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