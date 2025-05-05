Все 133 кардинала прибыли в Рим для участия в выборах нового папы римского
Все 133 кардинала, имеющие право голосовать, прибыли в Рим для участия в 10-й генеральной конгрегации и в выборах нового папы римского на предстоящем конклаве, сообщает Vatican News.
Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил, что в конгрегации приняли участие 179 кардиналов, в том числе 132 кардинала-выборщика, возраст которых не перешел отметку в 80 лет. Все кардиналы размещены в Доме святой Марфы и в соседствующем здании.
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая. Дата была определена на закрытом заседании кардиналов, первом после похорон папы Франциска.
Само избрание традиционно проходит в закрытом режиме, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.