Как проходят выборы папы римского

Что касается рекордов в истории папства, то самым возрастным понтификом на момент избрания был 79-летний Климент X. Его избрали в 1670 г. А самым молодым – Бенедикт IX, который стал главой католической церкви в возрасте 11 лет. Меньше всего у престола находился Урбан VII (13 дней – с 15 по 27 сентября 1590 г.), дольше всего – блаженный Пий IX (31 год, 7 месяцев, 22 дня – с 16 июня 1846 по 7 февраля 1878 г.).