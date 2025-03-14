Как проходят выборы папы римского

Как проходят выборы папы римскогоПричины для процедуры и порядок избрания нового понтифика
Ровно месяц назад, 14 февраля, папа римский Франциск из-за рецидивирующего бронхита был госпитализирован в клинику Джемелли в Риме. Спустя неделю после этого Ватикан сообщал об ухудшении состояния здоровья понтифика. Позже глава католической церкви заявлял о том, что продолжает медленное восстановление в больнице, при этом сохраняя контроль над престолом и опровергая слухи о готовящемся конклаве. О том, как и почему избирается новый папа римский, – в материале «Ведомостей».
Порядок избрания папы римского
Избрание папы римского представляет собой не только религиозный, но и важный политический процесс. Наиболее частой причиной для избрания нового понтифика является его кончина, реже – отречение от престола: по собственному желанию, в случае серьезного заболевания или если он нарушит церковные каноны.
В международном праве папа римский – суверенная персона исключительного свойства, так как одновременно осуществляет три взаимосвязанные функции власти:
глава и суверен Святого Престола;
как преемник Святого Петра, первого римского епископа, возглавляет Католическую церковь, будучи ее верховным иерархом;
суверен города-государства Ватикан.
Новый папа римский определяется на конклаве – специальном собрании кардиналов, где голосование проходит тайно. До 1059 г. осуществлялось свободное назначение верховного понтифика. Порядок избрания конклавом, сохранившийся с небольшими изменениями до наших дней, существуют с 1274 г. – с момента, как Лионский собор утвердил конституцию папы Григория X (1271‑1276) «Ubi periculum majus». Ее принятию предшествовала ситуация после смерти Климента IV (1265‑1268), когда Святой Престол оставался вакантным 2 года и 9 месяцев.
Выборы начинаются с собрания членов Священной коллегии. В голосовании могут участвовать не более 120 кардиналов, возраст которых не должен превышать 80 лет. Согласно церковному праву, папа римский не может самостоятельно выбрать себе преемника.
Выборы должны начаться не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после ухода предыдущего папы римского. Избрание понтифика – это закрытое мероприятие, в ходе которого кардиналы лишены любых связей с внешним миром. Именно из-за этой «изоляция» они и названы конклавом, что в переводе с латинского означает «закрытая комната». Во время выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы.
Выборы проходят «по старинке»: на бумажных карточках кардиналы указывают имя кандидата, за которого хотят проголосовать.
Какие требования предъявляют к кандидатам в понтифики
Требований к кандидатам немного: быть католиком мужского пола, обладать крепким здоровьем и не иметь психических заболеваний.
Кроме того, есть несколько факторов, которые могут дать преимущество перед другими претендентами:
опыт служения в качестве католического епископа;
отсутствие татуировок, богатств, судимостей и скандалов;
Главная задача кандидатов – набрать как минимум две трети голосов. Если никто из них не получает необходимого количества, бюллетени сжигаются в печи Сикстинской капеллы, а дым окрашивается в черный цвет с помощью специальных химических веществ. Таким образом, кардиналы информируют общественность о ходе голосования. Однако если конклав не приходит к соглашению после 34-го тура, у кардиналов есть возможность определиться либо с помощью абсолютного большинства голосов, либо назначив двух выборщиков, которые примут решение о дальнейших действиях.
Когда новый папа избран, бюллетени просто сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан. После этой церемонии кардинал‑декан от имени всех избирателей спрашивает нового главу католической церкви: «Принимаешь ли ты свое каноническое избрание Верховным понтификом?». Если новоизбранный папа соглашается, то кардиналами и нотариусами составляется специальный документ об избрании нового понтифика и о закреплении его нового (папского) имени. Официальная форма обращения к главе католической церкви: Его Святейшество.
История последних выборов папы римского
Последние выборы папы римского прошли в 2013 г. Тогда победитель стал известен уже после 5-го тура, проведенного 13 марта. Им оказался Хорхе Марио Бергольо, впоследствии взявший имя Франциск. На момент избрания ему было 76 лет. Он стал первым понтификом из Латинской Америки.
До него католическую церковь возглавляли:
- Бенедикт XVI (апрель 2005 — февраль 2013 гг.), ставший самым старшим по возрасту с VIII в. – ему было 78 лет на момент избрания папой римским.
Что касается рекордов в истории папства, то самым возрастным понтификом на момент избрания был 79-летний Климент X. Его избрали в 1670 г. А самым молодым – Бенедикт IX, который стал главой католической церкви в возрасте 11 лет. Меньше всего у престола находился Урбан VII (13 дней – с 15 по 27 сентября 1590 г.), дольше всего – блаженный Пий IX (31 год, 7 месяцев, 22 дня – с 16 июня 1846 по 7 февраля 1878 г.).