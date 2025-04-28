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Reuters узнал дату конклава для избрания нового папы римского

Ведомости

Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.

Дата была определена на закрытом заседании кардиналов, первом после похорон папы Франциска. В собрании имеют право принять участие около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 гг., длились всего два дня, отмечает агентство. Кардинал Андерс Арборелиус ожидает, что выборы могут продлиться дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные папой Франциском, никогда раньше не встречались друг с другом.

В период выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Само избрание проходит в закрытом режиме, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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