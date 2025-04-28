Reuters узнал дату конклава для избрания нового папы римского

В период выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Само избрание проходит в закрытом режиме, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.