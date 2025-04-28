Reuters узнал дату конклава для избрания нового папы римского
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.
Дата была определена на закрытом заседании кардиналов, первом после похорон папы Франциска. В собрании имеют право принять участие около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.
Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 гг., длились всего два дня, отмечает агентство. Кардинал Андерс Арборелиус ожидает, что выборы могут продлиться дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные папой Франциском, никогда раньше не встречались друг с другом.
В период выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Само избрание проходит в закрытом режиме, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.