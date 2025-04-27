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Папа Римский в последнем послании указал на место церкви «на задворках общества»

Перед смертью он передал почти все свои деньги на благотворительность
Ведомости

Папа Римский Франциск в своем духовном завещании оставил «тайное послание» о важности церкви для беднейших слоев общества, пишет The Economist.

«Послание, которое сквозило в положениях Франциска о его уходе, заключалось в том, что истинное место его церкви – на обочине общества», – говорится в статье.

Незадолго до своей смерти Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы), пишет издание, потратил «почти все оставшиеся у него деньги», около 200 000 евро, на погашение ипотеки на макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Франциск избегал «мирских атрибутов папства»: он отказался переезжать в Апостольский дворец и жил в двухкомнатном номере в гостевом доме Ватикана, отмечает Economist. Кроме того, понтифика никогда не видели в традиционных красных папских туфлях.

Ватикан ранее опубликовал завещание папы римского Франциска, в котором он выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме в Риме. Понтифик пожелал, что усыпальница должна «простой, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus». Похороны прошли 26 апреля, Ватикан сообщил, попрощаться с понтификом пришли более 250 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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