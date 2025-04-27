Папа Римский в последнем послании указал на место церкви «на задворках общества»Перед смертью он передал почти все свои деньги на благотворительность
Папа Римский Франциск в своем духовном завещании оставил «тайное послание» о важности церкви для беднейших слоев общества, пишет The Economist.
«Послание, которое сквозило в положениях Франциска о его уходе, заключалось в том, что истинное место его церкви – на обочине общества», – говорится в статье.
Незадолго до своей смерти Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы), пишет издание, потратил «почти все оставшиеся у него деньги», около 200 000 евро, на погашение ипотеки на макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме.
Франциск избегал «мирских атрибутов папства»: он отказался переезжать в Апостольский дворец и жил в двухкомнатном номере в гостевом доме Ватикана, отмечает Economist. Кроме того, понтифика никогда не видели в традиционных красных папских туфлях.
Ватикан ранее опубликовал завещание папы римского Франциска, в котором он выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме в Риме. Понтифик пожелал, что усыпальница должна «простой, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus». Похороны прошли 26 апреля, Ватикан сообщил, попрощаться с понтификом пришли более 250 000 человек.