Папа Римский в последнем послании указал на место церкви «на задворках общества»

Незадолго до своей смерти Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы), пишет издание, потратил «почти все оставшиеся у него деньги», около 200 000 евро, на погашение ипотеки на макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме.