Причиной смерти папы римского стал инсульт
Причиной смерти папы римского Франциска назван инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
Согласно медицинскому заключению, у папы римского наблюдалась острая дыхательная недостаточность, вызванная двусторонней пневмонией, множественными бронхоэктазами, высоким кровяным давлением и диабетом II типа.
Смерть была подтверждена с помощью электрокардиографической танатографии, отмечает пресс-служба.
О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля.