Конклав не смог избрать 267-го папу римского во второй день голосования
Черный дым поднялся из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане, сообщает Vatican News. Это свидетельствует о том, что конклав снова не смог избрать 267-го папу римского.
«В полдень 8 мая из дымохода также пошел черный дым: папу еще не избрали», – говорится в сообщении.
Для участия в выборах преемника покойного папы римского Франциска в Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира. Тайное голосование началось утром 7 мая. Чтобы победить, кандидату нужно набрать как минимум две трети голосов. Результаты голосования демонстрируются через дымоход на крыше капеллы: белый дым означает успешное избрание понтифика, а черный – отсутствие единогласного решения и продолжение голосования в следующем раунде.
В Ватикане отмечали, что дым будет подниматься около 12:00 (13:00 мск) и 19:00 (20:00 мск). В случае избрания нового папы белый дым может подняться примерно в 10:30 (11:30 мск) и 17:30 (18:30 мск).