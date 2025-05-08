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Конклав не смог избрать 267-го папу римского во второй день голосования

Ведомости

Черный дым поднялся из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане, сообщает Vatican News. Это свидетельствует о том, что конклав снова не смог избрать 267-го папу римского.

«В полдень 8 мая из дымохода также пошел черный дым: папу еще не избрали», – говорится в сообщении.

Для участия в выборах преемника покойного папы римского Франциска в Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира. Тайное голосование началось утром 7 мая. Чтобы победить, кандидату нужно набрать как минимум две трети голосов. Результаты голосования демонстрируются через дымоход на крыше капеллы: белый дым означает успешное избрание понтифика, а черный – отсутствие единогласного решения и продолжение голосования в следующем раунде.

7 мая из трубы также поднялся черный дым.

В Ватикане отмечали, что дым будет подниматься около 12:00 (13:00 мск) и 19:00 (20:00 мск). В случае избрания нового папы белый дым может подняться примерно в 10:30 (11:30 мск) и 17:30 (18:30 мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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