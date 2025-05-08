Конклав не смог избрать 267-го папу римского во второй день голосования

Для участия в выборах преемника покойного папы римского Франциска в Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира. Тайное голосование началось утром 7 мая. Чтобы победить, кандидату нужно набрать как минимум две трети голосов. Результаты голосования демонстрируются через дымоход на крыше капеллы: белый дым означает успешное избрание понтифика, а черный – отсутствие единогласного решения и продолжение голосования в следующем раунде.