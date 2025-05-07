В Ватикане конклав не смог избрать нового папу в первом туре голосования

Конклавы в 2005 и 2013 гг. длились по два дня. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус предполагал, что предстоящее голосование может занять больше времени. Дело в том, что многие из кардиналов, назначенных папой Франциском, никогда не встречались друг с другом. Поэтому до этого у них было немного времени для общих дискуссий.