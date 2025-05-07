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В Ватикане конклав не смог избрать нового папу в первом туре голосования

Ведомости

Участники конклава в Ватикане не смогли избрать нового папу римского в первом туре голосования. Об этом свидетельствует появление черного дыма над трубой на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца, сообщают «РИА Новости».

В Ватикан съехались 133 кардинала со всего мира для участия в выборах преемника папы римского Франциска, скончавшегося 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра была совершена торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»), после чего кардиналы приступили к тайному голосованию в Сикстинской капелле. Она была закрыта для туристов 28 апреля, чтобы подготовить место для церемонии.

Для победы кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов, то есть 89 из 133 возможных. Результаты голосования отслеживаются через дымоход на крыше капеллы. Белый дым означает успешное избрание нового понтифика, а черный – что единогласного решения пока не достигнуто, и голосование продолжится в следующем раунде.

Выборы папы римского: первый день конклава в Ватикане
В Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви – преемника папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра прошла торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»). Само тайное голосование состоится в Сикстинской капелле.
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В Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви – преемника папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра прошла торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»). Само тайное голосование состоится в Сикстинской капелле. / ANSA / Reuters

Папа римский избирается либо до своей смерти, либо до добровольного отречения. Однако случаи добровольного сложения полномочий крайне редки. Последний пример – отречение Бенедикта XVI в 2013 г., которое стало первым за шесть веков.

Конклавы в 2005 и 2013 гг. длились по два дня. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус предполагал, что предстоящее голосование может занять больше времени. Дело в том, что многие из кардиналов, назначенных папой Франциском, никогда не встречались друг с другом. Поэтому до этого у них было немного времени для общих дискуссий.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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