В Ватикане конклав не смог избрать нового папу в первом туре голосования
В Ватикан съехались 133 кардинала со всего мира для участия в выборах преемника папы римского Франциска, скончавшегося 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра была совершена торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»), после чего кардиналы приступили к тайному голосованию в Сикстинской капелле. Она была закрыта для туристов 28 апреля, чтобы подготовить место для церемонии.
Для победы кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов, то есть 89 из 133 возможных. Результаты голосования отслеживаются через дымоход на крыше капеллы. Белый дым означает успешное избрание нового понтифика, а черный – что единогласного решения пока не достигнуто, и голосование продолжится в следующем раунде.
Папа римский избирается либо до своей смерти, либо до добровольного отречения. Однако случаи добровольного сложения полномочий крайне редки. Последний пример – отречение Бенедикта XVI в 2013 г., которое стало первым за шесть веков.
Конклавы в 2005 и 2013 гг. длились по два дня. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус предполагал, что предстоящее голосование может занять больше времени. Дело в том, что многие из кардиналов, назначенных папой Франциском, никогда не встречались друг с другом. Поэтому до этого у них было немного времени для общих дискуссий.