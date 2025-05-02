Как Ватикан готовится к избранию нового лидера католиков

Около 135 кардиналов моложе 80 лет имеют право принять участие в голосовании. Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 гг., длились по два дня. Однако шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил, что предстоящее голосование может занять больше времени, поскольку многие из кардиналов, назначенных папой Франциском, никогда не встречались друг с другом, и у них было немного времени для общих дискуссий.