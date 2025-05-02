Как Ватикан готовится к избранию нового лидера католиков

Как Ватикан готовится к избранию нового лидера католиковНад Сикстинской капеллой установили дымоход для сжигания бюллетеней на тайном заседании кардиналов
В Ватикане рабочие установили дымоход на крышу Сикстинской капеллы, передает Reuters. Он будет использоваться для сжигания бюллетеней для конклава, на котором будет избран преемник папы римского Франциска.
Римско-католические кардиналы соберутся на закрытое заседание (конклав, латинское conclave – запертая на ключ комната) 7 мая. Они воспользуются дымоходом, чтобы сообщить внешнему миру, избрали ли они нового лидера католической церкви, насчитывающей 1,4 млрд человек.
Известная фресками Микеланджело Сикстинская капелла XVI века была закрыта для туристов 28 апреля, чтобы подготовить место для древнего ритуала.
Около 135 кардиналов моложе 80 лет имеют право принять участие в голосовании. Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 гг., длились по два дня. Однако шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил, что предстоящее голосование может занять больше времени, поскольку многие из кардиналов, назначенных папой Франциском, никогда не встречались друг с другом, и у них было немного времени для общих дискуссий.
По данным CNN, некоторые кардиналы хотят, чтобы следующий папа следовал по стопам Франциска и сосредоточился на «разнообразии» церкви, ось которой сместилась от Европы и Запада. Другие призывают следующего папу следовать более устойчивому подходу «единства» – им не нравилось, к примеру, благословение Франциска однополых пар, которое было отвергнуто епископами в Африке.
28 апреля во встрече в Ватикане приняли участие около 190 кардиналов, в том числе около 100 выборщиков. Среди поднятых вопросов были проблема сексуального насилия в церкви, необходимость распространения христианской веры, отношения с другими религиями, а также качества, необходимые новому папе, чтобы реагировать на подобные вызовы.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля его похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.