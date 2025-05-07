В Ватикане началась торжественная месса перед конклавом
В соборе Святого Петра в Ватикане началась торжественная месса, предшествующая выборам нового Папы римского на предстоящем конклаве. Трансляцию ведет Vatican News.
После обеда 133 участника кардинала, имеющие право голосовать, соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Конклав в Сикстинской капелле официально откроется в 17.30 мск. Избрание традиционно проходит в закрытом режиме, кардиналы не поддерживают связь с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.
5 мая все 133 кардинала прибыли в Рим для участия в 10-й генеральной конгрегации и в выборах нового Папы римского. Директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни говорил, что в конгрегации участвовали 179 кардиналов, в частности 132 кардинала-выборщика, возраст которых не перешел отметку в 80 лет.
21 апреля папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме. Ватикан сообщал, что попрощаться с Франциском пришли более 250 000 человек.