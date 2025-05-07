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В Ватикане началась торжественная месса перед конклавом

Ведомости

В соборе Святого Петра в Ватикане началась торжественная месса, предшествующая выборам нового Папы римского на предстоящем конклаве. Трансляцию ведет Vatican News.

После обеда 133 участника кардинала, имеющие право голосовать, соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Конклав в Сикстинской капелле официально откроется в 17.30 мск. Избрание традиционно проходит в закрытом режиме, кардиналы не поддерживают связь с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.

5 мая все 133 кардинала прибыли в Рим для участия в 10-й генеральной конгрегации и в выборах нового Папы римского. Директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни говорил, что в конгрегации участвовали 179 кардиналов, в частности 132 кардинала-выборщика, возраст которых не перешел отметку в 80 лет.

21 апреля папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме. Ватикан сообщал, что попрощаться с Франциском пришли более 250 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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