В Ватикане началась торжественная месса перед конклавом

После обеда 133 участника кардинала, имеющие право голосовать, соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Конклав в Сикстинской капелле официально откроется в 17.30 мск. Избрание традиционно проходит в закрытом режиме, кардиналы не поддерживают связь с внешним миром. Уведомление об избрании происходит через трубу: бумажные карточки с выбранными кандидатами сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.