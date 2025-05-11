Новый папа римский призвал к миру на Украине и в Газе

Новый папа римский призвал к миру на Украине и в ГазеЛев XIV выступил с первой воскресной проповедью
Папа римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) выступил с первой воскресной проповедью, где призвал к урегулированию на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Лев XIV призвал сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям. Также он призвал оказать гуманитарную помощь населения сектора Газа и освободить израильских заложников, находящихся в анклаве.
В ходе воскресной проповеди папа римский упомянул и военный конфликт между Индией и Пакистаном. Он заявил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня.
Конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским 8 мая. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.
9 мая Лев XIV произнес свою первую проповедь во время мессы в Сикстинской капелле. В начале он поблагодарил на английском языке за оказанное ему доверие, а затем произнес проповедь на итальянском.