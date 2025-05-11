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Новый папа римский призвал к миру на Украине и в Газе

Лев XIV выступил с первой воскресной проповедью
Ведомости

Папа римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) выступил с первой воскресной проповедью, где призвал к урегулированию на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Лев XIV призвал сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям. Также он призвал оказать гуманитарную помощь населения сектора Газа и освободить израильских заложников, находящихся в анклаве. 

В ходе воскресной проповеди папа римский упомянул и военный конфликт между Индией и Пакистаном. Он заявил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня.

Конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским 8 мая. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.

9 мая Лев XIV произнес свою первую проповедь во время мессы в Сикстинской капелле. В начале он поблагодарил на английском языке за оказанное ему доверие, а затем произнес проповедь на итальянском.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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