Газета
Телеграм
/ Общество

Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США

Он стал первым в истории американским понтификом
Анастасия Брянцева
Alessandra Tarantino / AP
Alessandra Tarantino / AP

Конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он стал 267-м епископом Рима и принял имя Лев XIV. Об этом сообщил Vatican News.

С центральной лоджии базилики Святого Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес формулу, сообщив всему миру имя нового преемника апостола Петра.

«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV», – сказал он на латинском языке.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Прево с избранием на новую должность. Он указал, что считает великой честью тот факт, что папой римским впервые стал представитель США.

8 мая из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане пошел белый дым. Это означало, что конклав избрал нового папу римского. Одновременно с оповещением в виде дыма на площади начали звонить колокола Сикстинской капеллы. Площадь Святого Петра во время голосования была наполнена людьми и днем и ночью. 

Выборы папы римского: первый день конклава в Ватикане
В Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви – преемника папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра прошла торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»). Само тайное голосование состоится в Сикстинской капелле.
1  / 15

В Ватикан прибыли 133 кардинала со всего мира, чтобы избрать нового главу Римско-католической церкви – преемника папы римского Франциска, который скончался 21 апреля. Утром в соборе Святого Петра прошла торжественная месса Pro Eligendo Pontifice («За избрание папы»). Само тайное голосование состоится в Сикстинской капелле. / ANSA / Reuters

Прево является американским кардиналом французского и итальянского происхождения. Он родился в Чикаго в 1955 г. С 2023 г. Прево занимал должность префекта дикастерии епископов и президента папской комиссии по Латинской Америке. Будучи членом ордена святого Августина, Прево провел десятилетия в качестве миссионера в Перу, с 2001 по 2013 г. он служил генеральным настоятелем ордена августинцев и был епископом Чиклайо. В 2023 г. он был возведен в сан кардинала, а спустя два года – кардинала-епископа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных