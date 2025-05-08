Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США

Прево является американским кардиналом французского и итальянского происхождения. Он родился в Чикаго в 1955 г. С 2023 г. Прево занимал должность префекта дикастерии епископов и президента папской комиссии по Латинской Америке. Будучи членом ордена святого Августина, Прево провел десятилетия в качестве миссионера в Перу, с 2001 по 2013 г. он служил генеральным настоятелем ордена августинцев и был епископом Чиклайо. В 2023 г. он был возведен в сан кардинала, а спустя два года – кардинала-епископа.