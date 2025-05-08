Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США

Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из СШАОн стал первым в истории американским понтификом
Конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он стал 267-м епископом Рима и принял имя Лев XIV. Об этом сообщил Vatican News.
С центральной лоджии базилики Святого Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес формулу, сообщив всему миру имя нового преемника апостола Петра.
«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV», – сказал он на латинском языке.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил Прево с избранием на новую должность. Он указал, что считает великой честью тот факт, что папой римским впервые стал представитель США.
8 мая из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане пошел белый дым. Это означало, что конклав избрал нового папу римского. Одновременно с оповещением в виде дыма на площади начали звонить колокола Сикстинской капеллы. Площадь Святого Петра во время голосования была наполнена людьми и днем и ночью.
Прево является американским кардиналом французского и итальянского происхождения. Он родился в Чикаго в 1955 г. С 2023 г. Прево занимал должность префекта дикастерии епископов и президента папской комиссии по Латинской Америке. Будучи членом ордена святого Августина, Прево провел десятилетия в качестве миссионера в Перу, с 2001 по 2013 г. он служил генеральным настоятелем ордена августинцев и был епископом Чиклайо. В 2023 г. он был возведен в сан кардинала, а спустя два года – кардинала-епископа.