NYT: Льва XIV в детстве дразнили «папой Римским»По воспоминаниям брата, вместо игр в ковбоев будущий понтифик предпочитал «играть в священника»
В детстве будущий папы Римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) вместо игр в ковбоев предпочитал «играть в священника». Об этом рассказал в интервью New York Times Луи Прево – 73-летний старший брат новоизбранного понтифика.
«Мы часто дразнили его: 'Ну-ну, ты ведь станешь Папой'», – вспоминает брат.
Трое братьев Прево (Луи, Роб и Джон) росли в Долтоне (Иллинойс), посещали церковь и школу при храме Успения Пресвятой Девы Марии. Их отец работал школьным суперинтендантом, мать была библиотекарем.
«Это было словно вчера – я сталкивал его с лестницы. А теперь он – Папа!», – с удивлением говорит Прево, описывая брата как прирожденного миротворца, хотя в детстве мальчишки часто дрались.
Прево предполагает, что его брат будет умеренно-консервативным понтификом: «Думаю, он будет похож на Франциска, но менее либерален в вопросах церковных правил».
Сам Прево называет себя консерватором и признает расхождения во взглядах с братом, особенно по вопросам войны: «Если на меня нападут, я дам сдачи. Роб мыслит иначе».
Накануне конклава братья успели поговорить по телефону. Теперь Прево гадает, сможет ли он просто так «позвонить Папе». Хотя он уверен: «Он справится блестяще», но вряд ли «папамобиль скоро заедет к нему во Флориду».
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. На следующий день, 9 мая, понтифик произнес свою первую проповедь в ходе мессы в Сикстинской капелле. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.