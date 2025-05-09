Интронизация нового папы римского пройдет 18 мая
Интронизация нового папы римского Льва ХIV пройдет 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.
Пресс-служба Святого Престола также рассказала о предстоящем расписании новоизбранного папы римского. До интронизации назначены встреча с международной прессой на 12 мая и встреча с дипломатическим корпусом на 16 мая.
9 мая папа римский Лев XIV произнес свою первую проповедь во время мессы в Сикстинской капелле. В начале он поблагодарил на английском языке за оказанное ему доверие, а затем произнес проповедь на итальянском.
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой Римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г.