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Новый папа Римский провел свою первую мессу в Сикстинской капелле

Ведомости

Новый папа Римский Лев XIV произнес свою первую проповедь во время мессы в Сикстинской капелле, сообщил Vatican News.

В начале он поблагодарил на английском языке кардиналов-выборщиков за оказанное ему доверие, а затем произнес проповедь на итальянском. Он настаивал на том, что жизнь без веры лишена смысла.

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой Римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, жившего в эпоху революционных изменений.

Прево – американский кардинал французского и итальянского происхождения. Он родился в Чикаго в 1955 г. С 2023 г. занимал должность префекта дикастерии епископов и президента папской комиссии по Латинской Америке. Прево провел десятилетия в качестве миссионера в Перу, с 2001 по 2013 г. он служил генеральным настоятелем ордена августинцев и был епископом Чиклайо. В 2023 г. он был возведен в сан кардинала, а спустя два года – кардинала-епископа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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