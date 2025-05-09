Новый папа Римский провел свою первую мессу в Сикстинской капелле
Новый папа Римский Лев XIV произнес свою первую проповедь во время мессы в Сикстинской капелле, сообщил Vatican News.
В начале он поблагодарил на английском языке кардиналов-выборщиков за оказанное ему доверие, а затем произнес проповедь на итальянском. Он настаивал на том, что жизнь без веры лишена смысла.
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой Римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, жившего в эпоху революционных изменений.
Прево – американский кардинал французского и итальянского происхождения. Он родился в Чикаго в 1955 г. С 2023 г. занимал должность префекта дикастерии епископов и президента папской комиссии по Латинской Америке. Прево провел десятилетия в качестве миссионера в Перу, с 2001 по 2013 г. он служил генеральным настоятелем ордена августинцев и был епископом Чиклайо. В 2023 г. он был возведен в сан кардинала, а спустя два года – кардинала-епископа.