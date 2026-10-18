Дрозденко рассказал о последствиях массовой атаки ВСУ на Ленобласть
В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область были повреждены подстанция, дата-центр и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Незначительные повреждения на подстанции «Восточная» – в основном это провода, которые проходят внутри подстанции, трансформаторы и основное энергетическое оборудование», – сказал он.
Дрозденко добавил, что в течение нескольких дней власти региона решат проблему с энергообеспечением промышленных и сельскохозяйственных объектов. В поселке Янино включены резервные источники.
В Кировском районе в результате падения обломков дрона в двух домах СНТ «Темп» и СНТ «Восход-2» произошли пожары. Пострадавших нет.
В деревне Разметелево Всеволожского района было повреждено здание школы (выбиты стекла). Также во Всеволожском районе загорелась квартира в многоэтажном доме, куда прилетел обломок БПЛА. Дрозденко отметил, что дом еще не до конца заселен, поэтому из него было эвакуировано только восемь семей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР). Трое человек (мать и трое детей) находятся в больнице, угрозы для их жизни нет.
Обломки беспилотника также упали в населенных пунктах Новоселье и Низино в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, было повреждено более 50 автомобилей и жилых домов, где ударной волной были выбиты окна. При этом в Низино была повреждена котельная.
В ночь с 17 на 18 сентября над территорией Ленинградской области было сбито 145 беспилотников.