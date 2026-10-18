Дрозденко рассказал о последствиях массовой атаки ВСУ на Ленобласть

В деревне Разметелево Всеволожского района было повреждено здание школы (выбиты стекла). Также во Всеволожском районе загорелась квартира в многоэтажном доме, куда прилетел обломок БПЛА. Дрозденко отметил, что дом еще не до конца заселен, поэтому из него было эвакуировано только восемь семей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР). Трое человек (мать и трое детей) находятся в больнице, угрозы для их жизни нет.