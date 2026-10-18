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Главная / Общество /

Дрозденко рассказал о последствиях массовой атаки ВСУ на Ленобласть

Анна Суслова

В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область были повреждены подстанция, дата-центр и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Незначительные повреждения на подстанции «Восточная» – в основном это провода, которые проходят внутри подстанции, трансформаторы и основное энергетическое оборудование», – сказал он.

Дрозденко добавил, что в течение нескольких дней власти региона решат проблему с энергообеспечением промышленных и сельскохозяйственных объектов. В поселке Янино включены резервные источники.

Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург

Общество

В Кировском районе в результате падения обломков дрона в двух домах СНТ «Темп» и СНТ «Восход-2» произошли пожары. Пострадавших нет.

В деревне Разметелево Всеволожского района было повреждено здание школы (выбиты стекла). Также во Всеволожском районе загорелась квартира в многоэтажном доме, куда прилетел обломок БПЛА. Дрозденко отметил, что дом еще не до конца заселен, поэтому из него было эвакуировано только восемь семей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения (ПВР). Трое человек (мать и трое детей) находятся в больнице, угрозы для их жизни нет.

Обломки беспилотника также упали в населенных пунктах Новоселье и Низино в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, было повреждено более 50 автомобилей и жилых домов, где ударной волной были выбиты окна. При этом в Низино была повреждена котельная.

В ночь с 17 на 18 сентября над территорией Ленинградской области было сбито 145 беспилотников.

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