На развитие культуры и туризма Москвы выделят 782,5 млрд рублей
На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 гг. планируется направить 782,5 млрд руб. из городского бюджета. Из них 269,7 млрд руб. предусмотрены на 2027 г., сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Продолжим обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров, парков культуры и отдыха», – написал мэр. На эти цели власти заложили 349,7 млрд руб., в том числе 130,5 млрд руб. в 2027 г.
В следующем году планируется завершить ремонт «Прогресс-сцены» Театра сатиры и разработку документации на реставрацию Театра на Таганке. Продолжится модернизация Московского театра оперетты, обновление парка Горького, «Сокольников», Лефортовского парка, усадьбы Останкино и музеев-заповедников «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино».
Собянин добавил, что в 2027 г. продолжится строительство Национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной и нового здания Большого московского цирка в Мневниковской пойме. К 2030 г. площадь кинопарка «Москино» планируется увеличить более чем вдвое – до более 1100 га. Это позволит снимать свыше 200 проектов ежегодно.
22 октября гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова рассказала о развитии холдингом направления офлайн-развлечений. В частности, НМГ планирует открыть парк аттракционов на территории кинопарка «Москино». Первая очередь проекта с колесом обозрения может появиться в 2027 г.