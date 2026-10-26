На развитие культуры и туризма Москвы выделят 782,5 млрд рублей

Собянин добавил, что в 2027 г. продолжится строительство Национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной и нового здания Большого московского цирка в Мневниковской пойме. К 2030 г. площадь кинопарка «Москино» планируется увеличить более чем вдвое – до более 1100 га. Это позволит снимать свыше 200 проектов ежегодно.