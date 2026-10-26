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Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области

Сергей Пахомов
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Общее в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что населенный пункт был освобожден усилиями подразделений группировки войск «Восток».

В ночь на 26 октября российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ на Украине. В результате в поселке Ольшаны Харьковской области поражен склад хранения беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино».

25 октября сообщалось, что специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. В результате удара из строя вывели переправу ВСУ.

22 октября ВС России освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области. Село взяли под контроль усилиями подразделений группировки войск «Восток».

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