Армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Общее в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден усилиями подразделений группировки войск «Восток».
В ночь на 26 октября российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ на Украине. В результате в поселке Ольшаны Харьковской области поражен склад хранения беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино».
25 октября сообщалось, что специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. В результате удара из строя вывели переправу ВСУ.
22 октября ВС России освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области. Село взяли под контроль усилиями подразделений группировки войск «Восток».