Армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области

В ночь на 26 октября российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ на Украине. В результате в поселке Ольшаны Харьковской области поражен склад хранения беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино».