«М.Видео» перезапустило пять пилотных магазинов с товарами маркетплейса
ПАО «М.Видео» перезапустило пять пилотных магазинов в Москве, Подольске, Казани, Ростове-на-Дону и Сызрани, добавив в них зоны с товарами маркетплейса. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Такой формат розницы предполагает расширение традиционного ассортимента магазинов «М.Видео» продажей одежды, мебели, товаров для красоты, детства, дома и досуга, инструментов, FMCG-товаров и других.
Если пилотный проект будет успешным, то до конца 2026 г. «М.Видео» планирует открыть еще шесть таких магазинов – в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Томске, Тамбове и Уфе.
«Мы изучаем, как меняются покупательские сценарии и какие новые категории востребованы в торговых залах, чтобы развивать формат на основе реального спроса», – рассказал операционный директор «М.Видео» Анатолий Мохов.
В период с января по сентябрь компания нарастила оборот своего маркетплейса до 22,8 млрд руб., что на 202% больше год к году. Ассортимент достиг 1 млн SKU, увеличившись в семь раз. После расширения категорий товаров к маркетплейсу подключились уже 15 000 селлеров. Больше всего развиваются продажи мебели. Традиционный для «М.Видео» оборот цифровой техники по 3P-модели маркетплейса вырос в шесть раз.
9 сентября «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Infoline-аналитика» писали, что объединенная компания «М.Видео-Эльдорадо» по итогам II квартала 2026 г. не попала в десятку крупнейших ритейлеров России. Там напоминают, что тремя месяцами ранее она занимала 10-ю строчку в рейтинге, а в 2025 г. – девятую. Пересмотр позиции компании связан со снижением ее выручки в апреле – июле на 40% год к году до 47 млрд руб.