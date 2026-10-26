«М.Видео» перезапустило пять пилотных магазинов с товарами маркетплейса

В период с января по сентябрь компания нарастила оборот своего маркетплейса до 22,8 млрд руб., что на 202% больше год к году. Ассортимент достиг 1 млн SKU, увеличившись в семь раз. После расширения категорий товаров к маркетплейсу подключились уже 15 000 селлеров. Больше всего развиваются продажи мебели. Традиционный для «М.Видео» оборот цифровой техники по 3P-модели маркетплейса вырос в шесть раз.