Контуры власти в ЦхинвалеЧто означает приход Марата Камболова для Южной Осетии и России
Кадровые перестановки в Южной Осетии – уход Алана Гаглоева советником к Владимиру Путину и назначение парламентом республики исполняющим обязанности президента Марата Камболова – затрагивают весь политический ландшафт Кавказа. Макрорегион на протяжении десятилетий остается ареной соперничества крупных игроков за сферы влияния, и смена руководства в Цхинвале заставляет глубже вникнуть в причины и возможные последствия этих решений.
По словам уже экс-президента Гаглоева, он ушел с поста главы республики, чтобы ускорить реализацию подписанного 9 мая Договора об углублении союзнического взаимодействия и помочь объединиться народам Северной и Южной Осетии в составе России.
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