Контуры власти в Цхинвале

Кадровые перестановки в Южной Осетии – уход Алана Гаглоева советником к Владимиру Путину и назначение парламентом республики исполняющим обязанности президента Марата Камболова – затрагивают весь политический ландшафт Кавказа. Макрорегион на протяжении десятилетий остается ареной соперничества крупных игроков за сферы влияния, и смена руководства в Цхинвале заставляет глубже вникнуть в причины и возможные последствия этих решений.