Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 456-4,11%CNY Бирж.10,97+0,27%IMOEX2 243,47-3,96%RTSI945,17-4,16%RGBI114,99-0,75%RGBITR763,5-0,7%
Главная / Мнения /

Контуры власти в Цхинвале

Что означает приход Марата Камболова для Южной Осетии и России
Николай Юханов , директор Института региональных проблем

Кадровые перестановки в Южной Осетии – уход Алана Гаглоева советником к Владимиру Путину и назначение парламентом республики исполняющим обязанности президента Марата Камболова – затрагивают весь политический ландшафт Кавказа. Макрорегион на протяжении десятилетий остается ареной соперничества крупных игроков за сферы влияния, и смена руководства в Цхинвале заставляет глубже вникнуть в причины и возможные последствия этих решений.

По словам уже экс-президента Гаглоева, он ушел с поста главы республики, чтобы ускорить реализацию подписанного 9 мая Договора об углублении союзнического взаимодействия и помочь объединиться народам Северной и Южной Осетии в составе России.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте