Чем Россия планирует дальше помогать Абхазии и Южной Осетии

Чем Россия планирует дальше помогать Абхазии и Южной ОсетииСоответствующие траты заложены в проекте бюджета до 2028 года
На следующий день после закрытой сессии с участниками ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Сочи две отдельные, а затем трехстороннюю встречу с коллегами из близлежащих государств: его визави стали министры иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев и Абхазии Олег Барциц.
Лавров на встрече с Джиоевым заверил, что Россия, как близкий союзник, будет помогать Южной Осетии в укреплении ее безопасности. «Сегодня Южная Осетия успешно развивается как демократическое государство, суверенное государство. Выстраивает современную экономику, социальную сферу», – отметил Лавров. Он, как пишет ТАСС, особо выделил важность «укрепления международных позиций Южной Осетии» и «доведения до мировой общественности правды о событиях 2008 г.» (августовской пятидневной войны с Грузией, по итогам которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. – «Ведомости»). Впрочем, в список стран – членов ООН, признающих, наряду с Россией, их независимыми государствами, сейчас входят по-прежнему лишь Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия (и это сохраняется даже после падения режима Башара Асада в декабре 2024 г. – «Ведомости»). А вот Вануату и Тувалу отозвали это решение в 2021–2022 гг. Лавров также сказал, что сейчас при российском участии разрабатывается госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии на 2026–2030 гг.
При этом в проекте российского бюджета на 2026–2028 гг. из статьи расходов непосредственно на «оказание финансовой помощи Абхазии и Южной Осетии» следует, что по сравнению с 2025 г. прямая помощь со стороны Москвы Цхинвалу в ближайшие годы уменьшится – с 6 млрд 198 млн руб. до 5 млрд 506 млн в 2026–2028 гг. Но это только один из пунктов, по которым осуществляется помощь закавказским соседям, – например, отдельно предусматриваются выплаты республикам, где большинство имеют и российский паспорт, по пенсиям и системе ОМС.
Джиоев на встрече с Лавровым, в свою очередь, подтвердил, что «Россия остается надежным гарантом безопасности на Кавказе», и поблагодарил за помощь, которую Москва оказывает Южной Осетии. Барциц тоже поднимал тему безопасности: как отметил представитель Абхазии, именно совместные с Россией военные учения и тренинги гарантируют защиту его стране от «военно-политических рисков».
Лавров счел хорошим примером сотрудничества двух стран после прихода к власти нового президента Абхазии Бадры Гунбы в апреле 2025 г. данные о росте турпотока в эту страну из России по сравнению с прошлым годом на 20%. «Рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится», – сказал он. Одним из таких шагов стало открытие в мае не работавшего с 1992 г. аэропорта Сухума, который за четыре месяца принял более 100 000 пассажиров. При этом соглашение об инвестициях с преференциями для российских инвесторов, которое стало отправной точкой революции в Абхазии 2024 г., так и не было принято этой страной после смены власти даже в измененном виде.
По итогам переговоров в Сочи Лавров подписал с каждым из коллег план межмидовских консультаций на 2026–2027 гг.
Финансирование Абхазии ранее было резко сокращено из-за невыполнения ею условий соглашения по программе социально-экономического развития этой страны на 2022–2025 гг., которое шло в партнерстве с Россией, напоминает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По оценке эксперта, это финансирование так и не было восстановлено в полной мере, так как соглашение до сих пор не выполняется. Но описание абхазской политики через противопоставление пророссийских и не пророссийских сил не вполне верно, уверен Силаев. Раскол, по его словам, скорее, существует между теми, кто хочет открыть страну для российских инвестиций, и теми, кто хочет сохранить экономическую закрытость и своеобразные порядки в Абхазии. Финансировать Сухум Россия все равно будет – отношения двух стран имеют стратегическое значение, вопрос заключается только в объемах этого финансирования, отмечает эксперт. Что же касается вопроса безопасности Южной Осетии, то фраза Лаврова на переговорах указывает на продолжение прежней политики России, подытоживает Силаев.
Ничего сверхординарного в том, что Россия оказывает финансовую помощь Абхазии и Южной Осетии, нет – подобным в отношении других стран занимаются и США, и Евросоюз, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Российская помощь, безусловно, сказывается на политическом климате этих стран, вызывая вполне естественное чувство благодарности, отмечает эксперт. Для Москвы же в этом и есть собственный интерес – в условиях, когда многие окружающие Россию страны относятся к ней не очень хорошо, подобные союзники с позитивным отношением весьма ценятся, считает Жарихин.