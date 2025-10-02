Чем Россия планирует дальше помогать Абхазии и Южной Осетии

Финансирование Абхазии ранее было резко сокращено из-за невыполнения ею условий соглашения по программе социально-экономического развития этой страны на 2022–2025 гг., которое шло в партнерстве с Россией, напоминает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По оценке эксперта, это финансирование так и не было восстановлено в полной мере, так как соглашение до сих пор не выполняется. Но описание абхазской политики через противопоставление пророссийских и не пророссийских сил не вполне верно, уверен Силаев. Раскол, по его словам, скорее, существует между теми, кто хочет открыть страну для российских инвестиций, и теми, кто хочет сохранить экономическую закрытость и своеобразные порядки в Абхазии. Финансировать Сухум Россия все равно будет – отношения двух стран имеют стратегическое значение, вопрос заключается только в объемах этого финансирования, отмечает эксперт. Что же касается вопроса безопасности Южной Осетии, то фраза Лаврова на переговорах указывает на продолжение прежней политики России, подытоживает Силаев.