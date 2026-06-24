Почему бывший директор Курчатовского института возглавил Южную Осетию

Почему бывший директор Курчатовского института возглавил Южную ОсетиюЕго предшественник Алан Гаглоев стал советником президента России
Пробывший меньше двух недель премьером Южной Осетии бывший директор Курчатовского института и замминистра науки Марат Камболов назначен врио президента республики. Об этом заявил сложивший с себя президентские полномочия Алан Гаглоев в обращении на сайте его администрации.
Возглавлявший республику с 2022 г. Гаглоев переходит на должность советника президента России Владимира Путина. Накануне 22 июня Гаглоев встретился с Путиным. Задачи нового советника будут заключаться в содействии «реализации подписанного нами Договора [об углублении союзнического взаимодействия] и улучшению взаимодействия [России] с республикой Южная Осетия».
Договор был подписан президентами России и Южной Осетии 9 мая. А 27 мая куратором реализации документа в должности госсоветника президента Южной Осетии был назначен Камболов, 16 июня занявший уже должность премьера республики.
Камболов с 1991 г. работал в различных органах власти и в 2010–2014 гг. служил замминистра науки и образования. Последние 11 лет работал в «Курчатнике». В 2016–2021 гг. занимал пост первого замдиректора, в 2021–2025 гг. – директора, в 2025–2026 гг. – первого вице-президента и директора.
«Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта: преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с великой Россией», – заявил Гаглоев 23 июня. В замене Гаглоева на Камболова юридических противоречий нет, поскольку оба граждане России, только Гаглоев – уроженец Южной Осетии, а Камболов – входящей в Россию Северной Осетии, напоминает политолог Евгений Минченко.
Россия признала независимость фактически отделившейся в 1992 г от Грузии Южной Осетии после грузино-осетинской войны августа 2008 г., где Москва оказала прямую военную помощь Цхинвалу. С тех пор ее признало еще четыре страны – Науру, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. В 2022 г. прежний президент республики Анатолий Бибилов анонсировал референдум о присоединении к России, но он не был проведен.
По словам политолога Артура Атаева, назначение бывшего российского чиновника Камболова президентом Южной Осетии связано с двумя мотивами. Во-первых, это углубление интеграции с Россией, а во-вторых, усиление контроля за расходованием российских трансфертов. Они составляют 70% от доходов южноосетинского бюджета – 6,9 млрд из 8,9 млрд руб. по проекту 2026 г.
Одновременно с назначением Камболова врио президента Южной Осетии первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал «Ведомостям», что экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендован комитетом на должность посла в Абхазии, как и предсказывали «Ведомости».