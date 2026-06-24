Почему бывший директор Курчатовского института возглавил Южную Осетию

Россия признала независимость фактически отделившейся в 1992 г от Грузии Южной Осетии после грузино-осетинской войны августа 2008 г., где Москва оказала прямую военную помощь Цхинвалу. С тех пор ее признало еще четыре страны – Науру, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. В 2022 г. прежний президент республики Анатолий Бибилов анонсировал референдум о присоединении к России, но он не был проведен.