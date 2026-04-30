Вячеславу Гладкову может быть предложена должность посла России в Абхазии

Вячеславу Гладкову может быть предложена должность посла России в АбхазииГлаве Белгородской области подыскивают пост в случае ухода с должности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП).
Назначение в Абхазию – «вполне рабочий вариант», считает один из близких к АП источников «Ведомостей». Это неплохой карьерный трек, если «есть желание выдохнуть», говорит другой собеседник. Эта работа не требует большой нагрузки, позволяет бывать в Сочи, при этом оставаться в фарватере госполитики, которая предполагает серьезное внимание к республике, считает он. Гладков на хорошем счету на Старой площади, говорит один из близких к АП собеседников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
После того как Россия в августе 2008 г. признала Абхазию и в сентябре того же года установила с ней дипломатические отношения, послом в республику был назначен Семен Григорьев, который пробыл на этом посту 10 лет. Посольство России в Абхазии было открыто в апреле 2009 г., а в мае 2010 г. было открыто посольство Абхазии в России. Затем Григорьева сменил Алексей Двинянин, а в 2022 г. пост посла в Абхазии занял Михаил Шугарлин. Все они карьерные дипломаты.
Гладков не работал на подобных должностях. До назначения в 2020 г. врио губернатора Белгородской области он был главой ЗАТО Заречный в Пензенской области, затем работал замгубернатора Севастополя и зампредом правительства Ставропольского края.
О том, что губернатор приграничного региона может досрочно уйти в отставку, «Ведомости» сообщили 6 апреля. Ему на смену рассматривается замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев, говорили источники. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г.
Гладков 16 апреля написал в своем Telegram-канале, что уходит в отпуск на две недели, поскольку последний раз в таком отпуске он был в 2024 г. В это время обязанности губернатора Белгородской области исполняет его заместитель Александр Лоренц.
Кроме Гладкова в отставку в ближайшее время могут уйти глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Брянской области Александр Богомаз, писали «Ведомости». Небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование, а в Дагестане была введена чрезвычайная ситуация в связи с наводнением, рассказывают два собеседника.
Кадровые перестановки в губернаторском корпусе ожидаются в мае, добавляют они.
Взаимодействие с Абхазией в АП сейчас курирует первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко. Эти полномочия перешли к нему в начале 2025 г. Дмитрия Козака, который занимал пост замглавы АП, писали «Ведомости». В феврале – марте 2025 г. в Абхазии проходили выборы президента, на которых победил пророссийский кандидат Бадра Гунба.
«Роль посольств в политических проектах редко бывает определяющей», – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В сегодняшней конъюнктуре любые кадровые перестановки вызывают напряжение в системе, поскольку требуют не одного, а сразу серии решений», – полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. В этом смысле его переход в Абхазию может оказаться наиболее изящным аппаратным решением: Гладков в таком случае останется непосредственно в команде Кириенко и получит новые важные задачи от Кремля, добавляет Туровский.