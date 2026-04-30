Вячеславу Гладкову может быть предложена должность посла России в Абхазии

После того как Россия в августе 2008 г. признала Абхазию и в сентябре того же года установила с ней дипломатические отношения, послом в республику был назначен Семен Григорьев, который пробыл на этом посту 10 лет. Посольство России в Абхазии было открыто в апреле 2009 г., а в мае 2010 г. было открыто посольство Абхазии в России. Затем Григорьева сменил Алексей Двинянин, а в 2022 г. пост посла в Абхазии занял Михаил Шугарлин. Все они карьерные дипломаты.