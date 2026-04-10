Источники: Белгородскую область может возглавить генерал-майор Шуваев

Гладков родился в Пензенской области, юность провел в ЗАТО Пенза-19 (сейчас – Заречный), в 2009 г. стал главой города и занимал должность до 2016 г., пока не стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике. В 2018 г. стал зампредом правительства Ставрополья. Врио губернатора Белгородской области Гладков стал в ноябре 2020 г., сменив на этом посту «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил Белгородчиной рекордные 27 лет.