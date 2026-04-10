Источники: Белгородскую область может возглавить генерал-майор Шуваев

Источники: Белгородскую область может возглавить генерал-майор ШуваевОн может сменить губернатора Вячеслава Гладкова в случае его отставки
Заместителя губернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева рассматривают в качестве основного кандидата на пост главы Белгородской области в случае, если Вячеслав Гладков уйдет в отставку. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Ранее о возможном назначении военного также сообщали белгородские медиа.
Шуваев родом из Нового Оскола Белгородской области, выпускник Рязанского института Воздушно-десантных войск и Общевойсковой академии Вооруженных сил. С 2002 г. проходил военную службу. Начал ее в Омске, продолжил в Ставрополе. В 2015 г. стал замкомандира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Туле, а с 2017 г. – командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле.
Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 г., в операции в Сирии и в специальной военной операции на Украине.
За боевые заслуги удостоен звания Героя России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. С 2025 г. Шуваев стал участником второго потока кадровой программы для военных «Время героев». В правительство Иркутской области на должность замгубернатора он был назначен в январе 2026 г., курирует взаимодействие с правоохранительными органами. Губернатор области Игорь Кобзев является наставником Шуваева в рамках этой программы.
О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области Гладкова, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на источники. Срок полномочий на первом сроке у Гладкова истекает осенью 2026 г., но в ближайшее время его могут поменять, поясняли собеседники «Ведомостей». Один из источников отмечал, что рейтинги у губернатора высокие, но его могут ротировать, поскольку срок он отработал, а ситуация в приграничном регионе тяжелая.
Оперштаб Белгородской области после информации о возможной смене руководства региона сообщил, что губернатор и правительство области находятся на рабочих местах, а официальная информация об отставках и назначениях глав регионов размещается на официальном сайте президента РФ (после соответствующего указа). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не стал комментировать информацию о возможной ротации.
Гладков родился в Пензенской области, юность провел в ЗАТО Пенза-19 (сейчас – Заречный), в 2009 г. стал главой города и занимал должность до 2016 г., пока не стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике. В 2018 г. стал зампредом правительства Ставрополья. Врио губернатора Белгородской области Гладков стал в ноябре 2020 г., сменив на этом посту «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил Белгородчиной рекордные 27 лет.
Белгородская область оказалась одним из самых близких к зоне боевых действий регионом России. Она постоянно обстреливается со стороны ВСУ. Гладков на своем посту регулярно информирует жителей о возможной ракетной опасности или налете БПЛА. В августе 2024 г. в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Гладков в 2024 г. был награжден орденом Мужества.