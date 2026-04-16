Белгородский губернатор Гладков уходит в отпуск на две недели«Ведомости» писали, что он может перейти на должность заместителя министра
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит в двухнедельный отпуск. По его словам, в последний раз он был на таком длинном отдыхе еще в 2024 г. Исполнять обязанности в его отсутствие будет его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
«Оперативную информацию о текущих событиях буду продолжать публиковать в своих социальных сетях», – написал он в Telegram.
Уход Гладкова в отпуск совпал с сообщениями о его возможном переходе на пост заместителя министра в федеральном правительстве. Как рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента, Гладков может стать заместителем министра экономического развития Максима Решетникова, который и сам был губернатором в 2017–2020 гг.
Гладков руководит Белгородской областью с мирных времен. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области в ноябре 2020 г., победил на досрочных выборах в 2021 г. Баллотировался от «Единой России». С момента начала военных действий на Украине регулярно публикует сводки об ударах по приграничному региону и пострадавших, также оповещает жителей об угрозе атак в своих соцсетях.
Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что рейтинги у Гладкова в регионе высокие, но, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его могут перевести на другую должность. По информации «Ведомостей», его место может занять генерал-майор Александр Шуваев.