Вячеслав Гладков может перейти на должность заместителя министра

Вячеслав Гладков может перейти на должность заместителя министраВероятней всего, его трудоустроят в Минэкономразвития
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост заместителя министра в федеральном правительстве. О том, что такой вариант обсуждается, знают три собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП). По словам двух источников «Ведомостей», Гладков может стать заместителем министра экономического развития Максима Решетникова. Решетников на пост министра тоже пришел с должности главы региона – он с 2017 по 2022 гг. был губернатором Пермского края.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минэкономразвития.
В последние годы была обратная тенденция. Заместители федеральных министров шли на повышение в регионы – в качестве губернаторов. К примеру, в 2017 г. из Минэкономразвития на работу в Ивановскую область перешел Станислав Воскресенский, а из Минтранса в Бурятию – Алексей Цыденов. В 2019 г. замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис возглавил Мурманскую область, а замминистра энергетики Алексей Текслер – Челябинскую.
Переход в правительство в последние годы был повышением для губернаторов. В 2024 г. в новый состав кабмина вошли главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, Калининградской области Антон Алиханов, Кузбасса Сергей Цивилев, Курской области Роман Старовойт. А губернатор Новгородской области Андрей Никитин в 2025 г. стал заместителем министра транспорта, а после Старовойта возглавил ведомство.
О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на трех источников, близких к АП. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г., однако в ближайшее время его могут поменять. Но один из собеседников говорил, что рейтинги у Гладкова в регионе высокие, однако, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его могут ротировать.
Кроме того 10 апреля «Ведомости» сообщили, что на должность губернатора региона рассматривается генерал-майор, заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев. Об этом же ранее сообщали белогородские медиа. Шуваев кадровый военный, с 2002 г. проходил военную службу, в том числе в Тульской области. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 г., в операции в Сирии и в специальной военной операции на Украине. Шуваев является Героем России. Кроме того, он участник второго потока кадровой программы для военных «Время героев». В январе 2026 г. был назначен замгубернатора Иркутской области.
Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области. Его карьера во многом связана с ЗАТО Заречный, главой которого он был до 2016 г. Потом он стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, а в 2018 г. – зампредом правительства Ставрополья. Белгородскую область Гладков возглавил в 2020 г., перед наступлением сложных для региона времен. Область постоянно обстреливается со стороны ВСУ. Гладков на своем посту постоянно информирует жителей о возможной ракетной опасности или налете БПЛА. В августе 2024 г. в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.