Вячеслав Гладков может перейти на должность заместителя министра

Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области. Его карьера во многом связана с ЗАТО Заречный, главой которого он был до 2016 г. Потом он стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, а в 2018 г. – зампредом правительства Ставрополья. Белгородскую область Гладков возглавил в 2020 г., перед наступлением сложных для региона времен. Область постоянно обстреливается со стороны ВСУ. Гладков на своем посту постоянно информирует жителей о возможной ракетной опасности или налете БПЛА. В августе 2024 г. в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.