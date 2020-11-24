Вячеславу Гладкову достался пост, но не кабинет Евгения Савченко

18 ноября, после почти двухмесячной паузы, президент назначил врио главы региона Гладкова, а Буцаев вскоре покинул администрацию, возглавив «Российский экологический оператор» (ранее он руководил компанией год с момента основания в феврале 2019 г.). По словам другого собеседника, близкого к обладминистрации, Гладков получил свой кабинет и сам не стал занимать кабинет Савченко, но «это нормально». Савченко, по словам этого собеседника, прежним кабинетом не пользуется: «По закону сенатор от областной думы должен иметь кабинет в помещении, которое занимает областная дума. У нас и дума, и правительство сидят в одном здании». Так, отдельный кабинет для приема людей в регионе был у экс-сенатора от облдумы Ивана Кулабухова, отметил собеседник, им может пользоваться Савченко.