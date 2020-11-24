Вячеславу Гладкову достался пост, но не кабинет Евгения Савченко

Вячеславу Гладкову достался пост, но не кабинет Евгения СавченкоВрио губернатора Белгородской области начинает смотр областной администрации
Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков работает в своем кабинете, а не кабинете Евгения Савченко, который руководил регионом более 26 лет, до 22 сентября 2020 г. (в тот же день облдума назначила его своим представителем в Совете Федерации), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обладминистрации. По словам одного из них, после отставки на кабинете Савченко заменили табличку, указав его актуальную должность. Назначенный Савченко незадолго до отставки первым заместителем губернатора Денис Буцаев место бывшего начальника в кабинете так и не занял, хотя почти два месяца по должности исполнял обязанности главы региона, говорит собеседник.
18 ноября, после почти двухмесячной паузы, президент назначил врио главы региона Гладкова, а Буцаев вскоре покинул администрацию, возглавив «Российский экологический оператор» (ранее он руководил компанией год с момента основания в феврале 2019 г.). По словам другого собеседника, близкого к обладминистрации, Гладков получил свой кабинет и сам не стал занимать кабинет Савченко, но «это нормально». Савченко, по словам этого собеседника, прежним кабинетом не пользуется: «По закону сенатор от областной думы должен иметь кабинет в помещении, которое занимает областная дума. У нас и дума, и правительство сидят в одном здании». Так, отдельный кабинет для приема людей в регионе был у экс-сенатора от облдумы Ивана Кулабухова, отметил собеседник, им может пользоваться Савченко.