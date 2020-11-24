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Вячеславу Гладкову достался пост, но не кабинет Евгения Савченко

Врио губернатора Белгородской области начинает смотр областной администрации
Максим Иванов
Гладков знакомится с интересующими его подразделениями администрации /instagram.com/gladkov1969

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков работает в своем кабинете, а не кабинете Евгения Савченко, который руководил регионом более 26 лет, до 22 сентября 2020 г. (в тот же день облдума назначила его своим представителем в Совете Федерации), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обладминистрации. По словам одного из них, после отставки на кабинете Савченко заменили табличку, указав его актуальную должность. Назначенный Савченко незадолго до отставки первым заместителем губернатора Денис Буцаев место бывшего начальника в кабинете так и не занял, хотя почти два месяца по должности исполнял обязанности главы региона, говорит собеседник.

18 ноября, после почти двухмесячной паузы, президент назначил врио главы региона Гладкова, а Буцаев вскоре покинул администрацию, возглавив «Российский экологический оператор» (ранее он руководил компанией год с момента основания в феврале 2019 г.). По словам другого собеседника, близкого к обладминистрации, Гладков получил свой кабинет и сам не стал занимать кабинет Савченко, но «это нормально». Савченко, по словам этого собеседника, прежним кабинетом не пользуется: «По закону сенатор от областной думы должен иметь кабинет в помещении, которое занимает областная дума. У нас и дума, и правительство сидят в одном здании». Так, отдельный кабинет для приема людей в регионе был у экс-сенатора от облдумы Ивана Кулабухова, отметил собеседник, им может пользоваться Савченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных