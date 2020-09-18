Евгений Савченко отставился рекордсменом

«Назначение первого заместителя Савченко – это неожиданное кадровое решение, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Я полагал, что его особое место будет способствовать тому, что ему дадут назвать преемника, как Алексею Гордееву в Воронеже, или позволят как минимум компромиссный вариант, как в Калужской области после Анатолия Артамонова». Савченко превратил область в лакомый актив, который теперь сдают крупной федеральной группе интересов, в данном случае, возможно, близкой к семье бывшего генпрокурора Юрия Чайки, говорит Слатинов. Но Савченко подстраховался заранее, считает он: «Нынешняя облдума, избранная 13 сентября, – это совет директоров Белгородской области, это руководители предприятий, с ними теперь предстоит иметь дело новому руководителю, и это будет его ограничивать».