Евгений Савченко отставился рекордсменом

Евгений Савченко отставился рекордсменомОн проработал главой Белгородской области 27 лет и ушел сам
17 сентября вечером о своей отставке объявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко – абсолютный рекордсмен по продолжительности руководства российским регионом. Впервые он был назначен и. о. в октябре 1993 г. (после работы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия России). Савченко может немного не досидеть до 27 лет на посту губернатора. Он уже написал заявление о сложении полномочий на имя президента Владимира Путина. 22 сентября депутаты облдумы, куда избрался Савченко, рассмотрят вопрос о назначении его сенатором.
Также Савченко представил нового первого вице-губернатора: 43-летнего экс-главу «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, прежде работавшего на разных должностях в Московской области. Буцаев – выпускник второго потока программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Как первый заместитель он будет исполнять обязанности губернатора в случае принятия отставки Савченко, пока президент не назначит врио.
«Назначение первого заместителя Савченко – это неожиданное кадровое решение, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Я полагал, что его особое место будет способствовать тому, что ему дадут назвать преемника, как Алексею Гордееву в Воронеже, или позволят как минимум компромиссный вариант, как в Калужской области после Анатолия Артамонова». Савченко превратил область в лакомый актив, который теперь сдают крупной федеральной группе интересов, в данном случае, возможно, близкой к семье бывшего генпрокурора Юрия Чайки, говорит Слатинов. Но Савченко подстраховался заранее, считает он: «Нынешняя облдума, избранная 13 сентября, – это совет директоров Белгородской области, это руководители предприятий, с ними теперь предстоит иметь дело новому руководителю, и это будет его ограничивать».
Близкий к администрации президента собеседник говорит, что в области будет «все хорошо»: «Там все решения зависели от самого Савченко».
Принципиальное отличие Савченко от других губернаторов – он единственный, «у которого была идея о том, что у русского человека должен быть свой дом», говорит политолог Евгений Минченко: «Савченко – действительно человек со своей идеологией, с ощущением своей миссии, это, конечно, чувствуется». Он считает, что решение о переходе в Совет Федерации губернатора-тяжеловеса было согласовано с Кремлем.
«Понятно, что Белгородская область не была оазисом демократии. Но по нынешним российским меркам Савченко был эффективным здравомыслящим автократом. Таких больше не делают. Он создал модель того, как может быть успешным аграрный регион в России, – все остальные только пытались его повторять. Он старался не злоупотреблять контрольными функциями», – говорит политолог Александр Кынев. Сравнения нового губернатора со старым будут не в пользу первого.
В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова