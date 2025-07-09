Андрей Никитин назначен министром, но депутаты не спросили его о Старовойте

Андрей Никитин назначен министром, но депутаты не спросили его о СтаровойтеКак прошло обсуждение его кандидатуры в Госдуме
Новый министр транспорта в России (без приставки «и. о.») Андрей Никитин был назначен 8 июля – на следующий день после того, как стало известно о смерти его предшественника. Исполняющим обязанности главы ведомства Никитин стал утром накануне, после отставки Романа Старовойта.
Днем, как положено по процедуре (действует по конституционным поправкам 2020 г.), премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру нового министра для утверждения депутатами. Затем Никитин встретился с пятью думскими фракциями, а утром 8 июля пришел на заседание комитета по транспорту. Комитет его кандидатуру поддержал.
Позже, выступая на пленарном заседании Госдумы, Никитин рассказал, что на встрече с фракциями обсудил вопросы содержания и развития региональных и местных дорог, развития малой авиации, железнодорожного транспорта, системы высокоскоростных магистралей и др. По словам Никитина, все эти темы отражены в нацпроектах «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».
«И именно глазами пассажиров мы должны смотреть на то, как реализуем мы те задачи, которые перед нами ставит наш президент, – заявил кандидат в министры. – Мы должны смотреть на эти национальные проекты глазами нашего народного хозяйства, наших промышленных предприятий, наших грузоотправителей, тех, от кого зависит развитие экономики страны, тех, кто благодаря экспорту нашей продукции помогает нам развивать отношения с дружественными странами».
Никитин подчеркнул, что нужно фокусировать внимание на удобстве и комфорте перемещения российских семей в транспорте. Комфортно в транспорте должно быть и ветеранам специальной военной операции, добавил он.
Затем было задано пять вопросов от фракций. Коммунист Евгений Бессонов поинтересовался, есть ли в планах строительство высокоскоростной магистрали Москва – Адлер, Станислав Наумов из ЛДПР спросил про строительство мостов в регионах, депутат «Новых людей» Антон Ткачев – про использование искусственного интеллекта в отрасли, а вице-спикер от «Единой России» Анна Кузнецова – про предложения для семей с детьми в сфере транспорта.
«Как говорится, театр начинается с вешалки, – обратился к Никитину Олег Нилов из «Справедливой России». – Но то же самое можно сказать и про аэропорты, вокзалы. Там все начинается со стоянки, тарифов на парковку, буфетов, цен на воду простую, кофе в кафе».
Депутат поинтересовался, куда же идут деньги от аренды в аэропортах и на вокзалах. Никитин поблагодарил коллег из аэропортов и авиакомпаний за обеспечение пассажиров всем, что положено по правилам, при задержке рейсов. Что же касается частной инфраструктуры, то «здесь у нас инструментов влияния, конечно, поменьше, да», заметил чиновник.
«Но вы знаете, жадность никогда ни к чему хорошему не приводит, и мы, безусловно, с коллегами будем на эту тему разговаривать», – добавил Никитин.
Председатель комитета Госдумы по транспорту единоросс Евгений Москвичев доложил, что комитет рекомендовал нижней палате поддержать кандидатуру Никитина на пост министра. Представители пяти думских фракций также сообщили, что сделают это. Почти все пожелали ему побольше взаимодействовать с парламентом. После этого кандидатуру Никитина поддержали 408 депутатов из всех фракций.
Вскоре президент Владимир Путин подписал указ о его назначении.
Про предшественника Никитина – Старовойта депутаты вопросов не задали. Год назад депутаты единогласно поддержали Старовойта (до того – курского губернатора) на пост министра. Указ о его отставке Путин подписал утром 7 июля, перед тем как назначить Никитина исполняющим обязанности министра и провести с ним встречу.
Но уже через несколько часов Следственный комитет сообщил, что в Одинцовском районе было найдено тело Старовойта. По предварительным данным, он застрелился.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков впервые прокомментировал смерть экс-министра 8 июля. На вопрос о том, как президент отнесся к этой новости и будет ли выражать соболезнования семье Старовойта, Песков сказал: «В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено. Конечно же, информация такого рода всегда такая трагическая, печальная».
Затем на уточняющий вопрос он ответил, что такое событие «не может не шокировать нормальных людей»: «Естественно, это шокировало и нас тоже». «Но идет следствие, и как раз, собственно, это следствие и призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и т. д. Но это не с руки делать нам», – сказал представитель Кремля.
Экс-министр, как писали «Ведомости» накануне со ссылкой на источники, мог покончить с собой из-за перспективы уголовного преследования. Показания в рамках своего уголовного дела на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов (был первым заместителем – главой правительства у Старовойта во время работы того главой региона, стал его преемником с мая 2024 г.).
В апреле 2025 г. он был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). Речь в уголовном деле идет о хищении бюджетных средств на сумму более 1 млрд руб., которые были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.
«Ведомости» спросили и Никитина, что он думает о самоубийстве Старовойта. Он сказал, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России: «Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться. Особенно я благодарен комитету по транспорту, где очень многие из коллег сейчас работают, профессиональных транспортников. Это моя опора».
Прощание с экс-министром пройдет 10 июля в ЦКБ в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.