Андрей Никитин назначен министром, но депутаты не спросили его о Старовойте

Затем на уточняющий вопрос он ответил, что такое событие «не может не шокировать нормальных людей»: «Естественно, это шокировало и нас тоже». «Но идет следствие, и как раз, собственно, это следствие и призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и т. д. Но это не с руки делать нам», – сказал представитель Кремля.