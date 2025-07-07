Кто из действующих и бывших министров совершал самоубийства

13 декабря 1984 г. экс-глава МВД СССР Николай Щелоков покончил с собой на своей даче в Серебряном Бору. Двумя годами ранее он был отправлен в отставку вскоре после прихода к власти Юрия Андропова. Щелоков был освобожден от должности в связи с расследованием о коррупции, начатом самим Андроповым в период его руководства КГБ после убийства милиционерами майора спецслужбы. По данным следствия, из-за деяний Щелокова советская казна недосчиталась примерно 500 000 руб. В июне 1983 г. экс-министр был выведен из состава ЦК КПСС, в ноябре 1984 г. – лишен звания генерала армии, а в декабре того же года – исключен из партии. 12 декабря 1984 г. он был лишен всех государственных наград, кроме боевых, а на следующий день покончил с собой.