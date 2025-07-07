Кто из действующих и бывших министров совершал самоубийства

Кто из действующих и бывших министров совершал самоубийстваЭкс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт, освобожденный от должности 7 июля, найден мертвым в своем автомобиле. Основная версия произошедшего – самоубийство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Один из собеседников «Ведомостей» заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительной информации, показания на Старовойта мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который проходит по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия и в указе такая формулировка не значится. «Ведомости» собрали справку о некоторых известных случаях самоубийств действующих и бывших министров в разных странах.
Китай, 1973 г.
Занимавший с 1972 г. пост министра общественной безопасности Ли Чжэнь покончил с собой в ночь на 20 октября 1973 г. Факт самоубийства был подтвержден только в 1977 г., а позднее стали высказываться предположения, что мотивом чиновника послужило чувство вины из-за внутрипартийных чисток и идеологических разногласий.
СССР, 1984 г.
13 декабря 1984 г. экс-глава МВД СССР Николай Щелоков покончил с собой на своей даче в Серебряном Бору. Двумя годами ранее он был отправлен в отставку вскоре после прихода к власти Юрия Андропова. Щелоков был освобожден от должности в связи с расследованием о коррупции, начатом самим Андроповым в период его руководства КГБ после убийства милиционерами майора спецслужбы. По данным следствия, из-за деяний Щелокова советская казна недосчиталась примерно 500 000 руб. В июне 1983 г. экс-министр был выведен из состава ЦК КПСС, в ноябре 1984 г. – лишен звания генерала армии, а в декабре того же года – исключен из партии. 12 декабря 1984 г. он был лишен всех государственных наград, кроме боевых, а на следующий день покончил с собой.
СССР, 1991 г.
22 августа 1991 г. в Москве в собственной квартире вместе с женой покончил с собой глава МВД СССР Борис Пуго. По основной версии, причиной самоубийства стал провал путча, попытку которого ГКЧП предпринял при участии Бориса Пуго. В предсмертной записке он написал, что «излишне доверился людям».
Франция, 1993 г.
1 мая 1993 г. экс-премьер Франции и экс-министр финансов (1984–1986 гг. и 1988–1992 гг.) Пьер Береговуа покончил с собой. Премьерское кресло он занял в апреле 1992 г., но спустя год подал в отставку после разгромного поражения Социалистической партии на законодательных выборах. Кроме того, он стал объектом критики из-за появившейся во французской прессе информации о беспроцентном займе в размере $180 000, который Береговуа взял на покупку квартиры у своего друга, французского бизнесмена Роже-Патриса Пелата.
Сирия, 2005 г.
Министр внутренних дел Сирии Гази Канаан покончил жизнь самоубийством 12 октября 2005 г., спустя год после назначения на должность. За месяц до этого он был допрошен комиссией ООН в качестве свидетеля по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В 1982–2002 гг. Канаан занимал пост высшего представителя сирийской службы безопасности в Ливане, находившемся под сирийской оккупацией до 2005 г.
Польша, 2007 г.
Экс-министр строительства Польши (1993–1996 гг.) Барбара Блида покончила с собой 25 апреля 2007 г. в собственном доме, где в тот день проходили следственные мероприятия по делу о коррупции. Коллеги бывшего министра по Коммунистической партии утверждали, что ее преследование носило политический характер.
Таджикистан, 2009 г.
18 июня 2009 г. бывший министр внутренних дел Таджикистана Махмадназар Салихов покончил с собой при попытке его ареста в собственном доме. В последние месяцы своей жизни экс-чиновник давал показания по делу об убийстве в 2008 г. командира ОМОН республики Олега Захарченко. Салихов, как утверждалось, игнорировал многочисленные вызовы Генпрокуратуры республики для дачи показаний, после чего было принято решение арестовать его. В годы прохождения службы он, по данным следствия, преднамеренно скрывал преступления, совершаемые сотрудниками вверенного ему министерства.
11 августа 2020 г. министр транспорта Таджикистана Худоерзода Худоер совершил попытку суицида, но медикам удалось его спасти. 31 августа президент республики Эмомали Рахмон отправил его в отставку в связи с выходом чиновника на пенсию.
Абхазия, 2012 г.
17 апреля 2012 г. самоубийство совершил бывший глава МВД Абхазии (1996–2003 гг.) Алмасбей Кчач. Как сообщалось, это случилось в тот момент, когда Кчач увидел из окна приехавших арестовывать его сотрудников правоохранительных органов. Бывший министр подозревался в совершении покушения на президента республики Александра Анкваба в феврале 2012 г. и убийстве двух человек из числа охраны президента.