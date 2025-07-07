Что известно о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта

Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. В 1995 г. окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы. Является выпускником второго потока «Школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре – октябре 2018 г. был замминистра транспорта РФ, но 11 октября того же года его назначили врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 г. избран главой региона с результатом в 81,07% голосов. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.