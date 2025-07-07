Что известно о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта

Что известно о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа СтаровойтаЕго тело обнаружили с огнестрельным ранением через несколько часов после отставки
Бывший министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцово. Об этом стало известно через несколько часов после его отставки. «Ведомости» рассказывают, что известно о самоубийстве бывшего министра.
Отставка и самоубийство
Утром 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта (сообщение на сайте Кремля появилось в 9:15 мск). Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель министра, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В Кремле после этого заявили, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций ведомства.
Около 15:50 мск в СМИ появились сообщения о том, что Старовойт найден мертвым в Одинцово. Источник «Ведомостей», близкий к Администрации президента, подтвердил, что Старовойт совершил самоубийство. Позднее смерть экс-министра подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко уточнила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено 7 июля в Одинцовском городском округе в личном автомобиле. Основной версией смерти экс-министра она назвала самоубийство.
По информации РБК, тело нашли за кустом в нескольких метрах от машины.
Версии и причины
Один из собеседников «Ведомостей» заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительной информации, показания на Старовойта мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он проходит по делу о хищении 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.
Адвокат Смирнова Сергей Бушин не стал комментировать «РИА Новости» сообщения о том, что обвиняемый дал показания на Старовойта. Собеседник РБК в правоохранительных службах рассказал, что в отношении экс-главы Минтранса действительно велась проверка на предмет причастности к хищениям в Курской области.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал RTVI, что Старовойт покончил с собой «достаточно давно». Forbes со ссылкой на источник сообщил, что бывший министр умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье. Источник РБК уточнил, что тело Старовойта было обнаружено 5 июля.
При этом Mash пишет, что 7 июля Старовойт был на работе в Минтрансе и проводил совещание. Примерно в то же время было объявлено об его отставке. Mash пишет, что Старовойт покончил с собой в 11:00. Тело экс-министра опознала его девушка.
«Коммерсантъ» сообщал, что рядом с телом Старовойта найден наградной пистолет Макарова, которым он был отмечен в 2023 г. за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.
Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. В 1995 г. окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы. Является выпускником второго потока «Школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре – октябре 2018 г. был замминистра транспорта РФ, но 11 октября того же года его назначили врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 г. избран главой региона с результатом в 81,07% голосов. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.
Награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента РФ и Благодарностью президента РФ.