Экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой

Экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собойСегодня он был отправлен в отставку
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцове. Об этом сообщили «Известия» и «РИА Новости». Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, подтвердил, что Старовойт покончил с собой.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко позднее подтвердила смерть Старовойта. Тело экс-министра обнаружено в личном автомобиле с огнестрельным ранением. Основная версия – самоубийство.
7 июля президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Врио главы Минтранса был назначен заместитель главы ведомства, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На посту министра Старовойт пробыл чуть больше года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия и в указе такая формулировка не значится. Представитель Кремля пояснил, что Никитин стал лучшей кандидатурой для должности главы Минтранса, поскольку будет способствовать выполнению задач и функций ведомства.
«Коммерсантъ» пишет, что против Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. В их числе бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным издания, рядом с телом экс-министра был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым он был отмечен в 2023 г. за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.
Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. В 1995 г. окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы. Является выпускником второго потока «Школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук.
В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре – октябре 2018 г. был заместителем министра транспорта РФ, но 11 октября того же года был назначен врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 г. избран главой региона с результатом в 81,07% голосов. В ноябре 2020 г. вступил в «Единую Россию», в 2020–2024 гг. был секретарем Курского регионального отделения партии. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.
Награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента РФ и Благодарностью президента РФ.