Экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой

В 2012–2018 гг. возглавлял Росавтодор. В сентябре – октябре 2018 г. был заместителем министра транспорта РФ, но 11 октября того же года был назначен врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 г. избран главой региона с результатом в 81,07% голосов. В ноябре 2020 г. вступил в «Единую Россию», в 2020–2024 гг. был секретарем Курского регионального отделения партии. 14 мая 2024 г. возглавил Минтранс.