Чем известен Роман Старовойт

Роман Старовойт родился 20 явнаря 1972 г. в Курске. Его отец работал на Курской АЭС, и вскоре был переведен на объект в Ленинградской области, поэтому детство и юность Старовойта прошли в Санкт-Петербурге. В 1995 г. он окончил Балтийский государственный технический университет по специальности «импульсные тепловые машины», а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы (сейчас – Северо-Западный институт управления, филиал РАНХиГС) по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2012 г. защитил в Московском университете МВД диссертацию на тему «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».