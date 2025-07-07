Чем известен Роман Старовойт

Чем известен Роман СтаровойтЖизненный путь покончившего с собой экс-министра транспорта
7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой. Незадолго до этого президент России Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности министра транспорта, которую тот занимал с мая 2024 г. Врио главы Минтранса был назначен заместитель главы ведомства, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Роман Старовойт родился 20 явнаря 1972 г. в Курске. Его отец работал на Курской АЭС, и вскоре был переведен на объект в Ленинградской области, поэтому детство и юность Старовойта прошли в Санкт-Петербурге. В 1995 г. он окончил Балтийский государственный технический университет по специальности «импульсные тепловые машины», а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы (сейчас – Северо-Западный институт управления, филиал РАНХиГС) по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2012 г. защитил в Московском университете МВД диссертацию на тему «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».
В 1995-2001 гг. Старовойт работал гендиректором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный», а в 2002-2005 гг. – директором строительной компании ООО «Стройинвест». После этого Старовойт перешел на работу в правительство Санкт-Петербурга, где сначала возглавлял отдел по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а позднее стал первым заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. В 2010-2012 гг. был заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
В 2012-2018 гг. возглавлял Росавтодор. В течение почти двух недель в сентябре-октябре 2018 г. был заместителем министра транспорта РФ (ведомство тогда возглавлял Евгений Дитрих), но 11 октября был назначен врио губернатора Курской области (его предшественником был Александр Михайлов). Весной 2019 г. окончил второй поток программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»). В сентябре того же года был избран главой региона, набрав 81,07% голосов. В ноябре 2020 г. вступил в «Единую Россию», в 2020-2024 гг. являлся секретарем Курского регионального отделения партии.
14 мая 2024 г. был назначен министром транспорта РФ, его предшественник Виталий Савельев был назначен вице-премьером РФ. В мартовском докладе об итогах работы Минтранса в 2024 г. Старовойт отмечал, что объем перевозок по Северному морскому пути (МСП) достиг почти 38 млн т, а к 2030 г. показатель вырастет до 109 млн т. Он также указал на увеличение до 85 числа модернизированных пунктов пропуска после 75 годом ранее. Показатель результативности работы Минтранса по выполнению поручений президента, данных правительству, составил 100%, указывал министр.
Старовойт также руководил реализацией нацпроекта «Эффективная транспортная система», предполагающий в том числе модернизацию к 2030 г. не менее 75 аэродромных комплексов, увеличение на 150 млн т провозной способности железных дорог в Восточном, Азово-Черноморском и Северо-Западном направлениях, а также на МТК «Север-Юг» и др.
Старовойт был награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, почетной грамотой и благодарностью президента, является действительным государственным советником РФ 1 класса. Он был женат, у него родились две дочери.