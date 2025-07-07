Путин назначил Никитина врио главы Минтранса России

Глава государства предложил Никитину занять должность министра транспорта во время личной встречи. Путин выразил надежду, что замминистра приложит все свои силы, знания и умения для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. В свою очередь Никитин заявил, что приложит все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Он выразил готовность работать с полной отдачей.