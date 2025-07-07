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Путин назначил Никитина врио главы Минтранса России

Старовойт был освобожден от должности министра транспорта
Ведомости

Президент России Владимир Путин, как и ожидали «Ведомости», назначил заместителя министра транспорта, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина временно исполняющим обязанности главы Минтранса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства предложил Никитину занять должность министра транспорта во время личной встречи. Путин выразил надежду, что замминистра приложит все свои силы, знания и умения для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. В свою очередь Никитин заявил, что приложит все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Он выразил готовность работать с полной отдачей.

«Мы самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям», – отметил Никитин.

2001 г.
окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление»
2000 – 2011 гг.
занимал руководящие должности в бизнесе
2002 – 2011 гг.
работал в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы
2011 г.
назначен гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)
2017 – 2025 гг.
занимал пост врио губернатора и губернатора Новгородской области
7 февраля – 7 июля 2025 г.
был заместителем министра транспорта РФ, курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития
7 июля 2025 г.
указом президента назначен исполняющим обязанности министра транспорта России

7 июля Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 г. До этого он был губернатором Курской области. После него главой региона стал Алексей Смирнов. 5 декабря он написал заявление о досрочном прекращении полномочий. В середине апреля 2025 г. Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова. Ему инкриминировали мошенничество на 1 млрд руб. при строительстве фортификаций.

Источники «Ведомостей», знакомые с подготовкой кадровых решений, говорили, что следующим министром транспорта России с наибольшей вероятностью станет Никитин. По их словам, кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Именно с этой целью Никитин ушел в отставку с поста губернатора в феврале. Ожидалось, что она может состояться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), уточнял один из собеседников.

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина. В документе сказано, что это была отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта России.

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