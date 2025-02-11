Экс-губернатор Новгородской области в Минтрансе будет курировать цифровизацию

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина 7 февраля. В указе говорится, что это отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта.