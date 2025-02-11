Экс-губернатор Новгородской области в Минтрансе будет курировать цифровизацию
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин приступил к работе в Министерстве транспорта на должности заместителя министра, курируя на этом посту цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития. Об этом сообщают «РИА Новости».
В его подчинении находится департамент цифрового развития.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина 7 февраля. В указе говорится, что это отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта.
Основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области стал Александр Дронов. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента. После отставки Андрея Никитина 7 февраля Дронов стал исполняющим обязанности главы региона (по должности) – он является первым вице-губернатором.