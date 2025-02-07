Кто такой Андрей Никитин

С 2000 г. по 2011 г. работал в бизнесе. Был заместителем генерального директора ООО «Блок блэк», специализирующегося на производстве и продаже компьютерных комплектующих. В 2002 г. Никитин был назначен руководителем торгового дома «Стеклонит» (входит в группу «Рускомпозит» – объединение производителей стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов). В 2009 г. возглавил «Рускомпозит». Пробыл генеральным директором компании до 2011 г. 27 июля 2011 г. Никитин был назначен генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).