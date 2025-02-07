Кто такой Андрей Никитин

Кто такой Андрей НикитинГубернатор Новгородской области покинул пост в связи с переходом на другую работу
Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 г. Окончил Государственный университет управления в 2001 г. по специальности «государственное и муниципальное управление». Получил степень MBA Стокгольмской школы экономики в 2008 г. Защитил докторскую диссертацию по теме: «Формирование и обеспечение эффективного функционирования региональных управленческих команд» в 2018 г. в РАНХиГС. Доктор экономических наук.
С 2000 г. по 2011 г. работал в бизнесе. Был заместителем генерального директора ООО «Блок блэк», специализирующегося на производстве и продаже компьютерных комплектующих. В 2002 г. Никитин был назначен руководителем торгового дома «Стеклонит» (входит в группу «Рускомпозит» – объединение производителей стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов). В 2009 г. возглавил «Рускомпозит». Пробыл генеральным директором компании до 2011 г. 27 июля 2011 г. Никитин был назначен генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).
13 февраля 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. 10 сентября 2017 г. Никитин победил на выборах губернатора с результатом 67,99%. Баллотировался от «Единой России» (ЕР), чье региональное отделение возглавил 4 ноября 2020 г. Был переизбран на второй срок 11 сентября 2022 г. с результатом 77,03% (также баллотировался от ЕР).
Член Государственного совета России. Председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика». Входит в состав комиссий Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации и по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Член наблюдательного совета АСИ.
Награжден орденом Александра Невского (2023 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степеней (2020 г., 2015 г.). Имеет благодарность президента России (2014 г.).
Женат, воспитывает дочь и сына.