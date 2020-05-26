7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина. В документе говорилось, что это отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта. Уточнялось, что на этом посту он будет курировать цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.