Источники «Ведомостей»: министром транспорта может стать Никитин7 июля Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса
Следующим министром транспорта России с наибольшей вероятностью станет нынешний заместитель министра, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщили источники «Ведомостей», знакомые с подготовкой кадровых решений.
По словам собеседников «Ведомостей», кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Именно с этой целью Никитин ушел в отставку с должности губернатора в феврале. Ожидалось, что она может состояться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорил один из источников.
Официально подтверждений принятым решениям по назначению пока нет.
7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ вступил в силу со дня подписания. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 г.
7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина. В документе говорилось, что это отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта. Уточнялось, что на этом посту он будет курировать цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.