Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Источники «Ведомостей»: министром транспорта может стать Никитин

7 июля Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса
Ведомости

Следующим министром транспорта России с наибольшей вероятностью станет нынешний заместитель министра, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщили источники «Ведомостей», знакомые с подготовкой кадровых решений.

По словам собеседников «Ведомостей», кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Именно с этой целью Никитин ушел в отставку с должности губернатора в феврале. Ожидалось, что она может состояться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорил один из источников.

Официально подтверждений принятым решениям по назначению пока нет.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ вступил в силу со дня подписания. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 г.

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина. В документе говорилось, что это отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта. Уточнялось, что на этом посту он будет курировать цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных