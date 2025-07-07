Песков: отставка Старовойта не связана с утратой доверия

Отставка экс-министра транспорта Романа Старовойта не связана с утратой доверия, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на уточнение журналистов о том, состоялся ли уход бывшего главы ведомства по собственному желанию или в связи с утратой доверия.