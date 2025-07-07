Песков: отставка Старовойта не связана с утратой доверия

Песков: отставка Старовойта не связана с утратой доверияПрезидент подписал указ о его освобождении от должности
Отставка экс-министра транспорта Романа Старовойта не связана с утратой доверия, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на уточнение журналистов о том, состоялся ли уход бывшего главы ведомства по собственному желанию или в связи с утратой доверия.
«Утрата доверия <...> говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было», – сказал он.
Пресс-секретарь президента также ответил, что ему «нечего добавить» к ответу. Он повторил, что в указе не значится формулировка «утрата доверия».
По его словам, новый глава Минтранса Андрей Никитин стал лучшей кандидатурой для этой должности, т. к. будет способствовать выполнению задач и функций ведомства.
7 июля Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта, которую тот занимал с мая 2024 г. Врио главы Минтранса был назначен заместитель главы ведомства, экс-губернатор Новгородской области Никитин.