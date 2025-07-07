Путин назначил исполнять обязанности министра транспорта Андрея Никитина

Президент встретился с Никитиным. Он начал беседу с того, что поинтересовался, какие обязанности входят в полномочия Никитина в качестве замминистра. Никитин рассказал, что он занимается цифровизацией транспортной отрасли. «Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы со следующего года. По сути, это означает, что мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за её пределы», – объяснил он. Еще одним направлением является перевод билетов льготников в тот же электронный вид, когда автоматически происходит проверка в Фонде социального страхования о наличии льготы, рассказал Никитин. Кроме того, он занимается развитием гражданских беспилотников и проработкой концепции цифрового бесшовного неба.