Путин назначил исполнять обязанности министра транспорта Андрея Никитина

Путин назначил исполнять обязанности министра транспорта Андрея НикитинаУказ об отставке Романа Старовойта был подписан 7 июля
Владимир Путин 7 июля подписал указ о назначении экс-губернатора Новгородской области, замминистра транспорта Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России. Ранее источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и правительству, сообщали о грядущем назначении. Никитин покинул пост главы Новгородской области 7 февраля, он перешел в Минтранс. Утром президент подписал указ об отставке с поста министра транспорта бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.
Президент встретился с Никитиным. Он начал беседу с того, что поинтересовался, какие обязанности входят в полномочия Никитина в качестве замминистра. Никитин рассказал, что он занимается цифровизацией транспортной отрасли. «Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы со следующего года. По сути, это означает, что мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за её пределы», – объяснил он. Еще одним направлением является перевод билетов льготников в тот же электронный вид, когда автоматически происходит проверка в Фонде социального страхования о наличии льготы, рассказал Никитин. Кроме того, он занимается развитием гражданских беспилотников и проработкой концепции цифрового бесшовного неба.
«Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперёд по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта Российской Федерации. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. [Он] намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу, и в случае если депутаты поддержат, то и я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», – заявил Путин.
Андрею Никитину 45 лет, он родился в Москве. Учился в Государственном университете управления. С начала 2000-х гг. работал в бизнес-структурах, большую часть – в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. был избран генеральным директором Агентства стратегических инициатив. А в 2017 г. Никитин стал губернатором Новгородской области. В 2022 г. переизбрался на второй срок. В феврале 2025 г. Никитин с поста губернатора перешел на пост замминистра транспорта. В Минтрансе он курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития, а также основных документов для этого.
Роман Старовойт пробыл министром транспорта чуть больше года. Он вошел в состав нового правительства, которое было сформировано после инаугурации президента в мае 2024 г. До этого Старовойт с 2018 г. был губернатором Курской области. На этом посту в регионе его сменил первый зампред правительства региона Алексей Смирнов. В сентябре он избрался губернатором. Но в декабре был отправлен в отставку. Его на посту губернатора с приставкой врио сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В апреле 2025 г. Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Его вменяют хищение бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений в регионе.