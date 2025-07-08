Экс-министр Роман Старовойт, по предварительным данным, застрелился

Кто такой Никитин

Андрею Никитину 45 лет, он родился в Москве. Учился в Государственном университете управления. С начала 2000-х гг. работал в бизнес-структурах, большую часть – в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. он был избран генеральным директором АСИ. А в 2017 г. Никитин стал губернатором Новгородской области. В 2022 г. переизбрался на второй срок. В феврале 2025 г. Никитин с поста губернатора перешел на пост замминистра транспорта. В Минтрансе он курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития, а также основных документов для этого.