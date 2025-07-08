Экс-министр Роман Старовойт, по предварительным данным, застрелился

Экс-министр Роман Старовойт, по предварительным данным, застрелилсяОб этом стало известно после его замены на Андрея Никитина
Министр транспорта, экс-глава Курской области Роман Старовойт, о возможной отставке которого говорили последние месяцы, застрелился. Об этом днем 7 июля, после того как было объявлено о кадровом решении президента России, сообщили СМИ, а потом подтвердили собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента (АП), и источники в силовых структурах. Вскоре о смерти экс-министра объявили официально.
Следствие устанавливает обстоятельства смерти Старовойта, заявила прессе представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Тело бывшего чиновника было обнаружено 7 июля в Одинцовском городском округе в автомобиле с огнестрельным ранением. На месте, как рассказала Петренко, начали работу следственные органы ГСУ СК России по Московской области.
«Основная версия – самоубийство», – сказала представитель СК.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», Старовойт мог покончить с собой не из-за снятия с должности, которую занимал чуть больше года (с мая 2024 г.), а из-за перспективы уголовного преследования. О его вероятности ранее говорили собеседник, знакомый с обстоятельствами дела, и источник, близкий к правительству региона. По предварительной информации первого собеседника, показания в рамках своего уголовного дела на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов (был первым заместителем – главой правительства у Старовойта и стал его преемником в регионе с мая 2024 г.).
В апреле 2025 г. Смирнов был арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). Речь в уголовном деле идет о хищении бюджетных средств в сумме более 1 млрд руб., которые были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.
По мнению следователей, фигуранты руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение денег из бюджета. В середине марта следствие оценило ущерб от некачественных бетонных пирамид, предназначенных для линий заграждения на границе с Украиной, в 156 млн руб. Работы по возведению фортификационных сооружений начались в 2023 г. А 6 августа 2024 г., когда бывший глава правительства Курской области Смирнов уже несколько месяцев был врио губернатора региона, вооруженные силы Украины вторглись в РФ. В декабре 2024 г. он был отправлен в отставку.
В апреле Старовойт комментировал дело против своего бывшего заместителя «Ведомостям». На вопрос о том, были ли к нему самому какие-то вопросы со стороны следствия, министр ответил: «Пока идет следствие. Пока вопросов не было. Будем оказывать всестороннюю поддержку следствию, если такие вопросы будут».
Это первый случай неестественной смерти министра, даже бывшего, в истории современной России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал RTVI, что это [смерть Старовойта] произошло «достаточно давно». По информации в СМИ, смерть Старовойтова могла наступить 5 июля, при этом в Минтрансе 6 июля сообщали, что он проводил рабочее совещание. Ранее на той же неделе он участвовал в рабочих мероприятиях, говорят собеседники «Ведомостей».
Старовойт пробыл министром транспорта чуть больше года. Указ о его отставке был опубликован утром 7 июля. Причина отставки в документе не указана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утром отставку, сказал, что уход Старовойта не сопровождался формулировкой «в связи с утратой доверия». Позже он не ответил на запрос «Ведомостей», доложили ли главе государства о самоубийстве экс-министра.
Новый министр
Также президент подписал указ о назначении исполняющим обязанности министра транспорта Андрея Никитина – замминистра, экс-главы Новгородской области. Новостей о кадровых перестановках в Минтрансе ждали несколько месяцев, но не на таком информационном фоне. Никитин неожиданно пришел в Минтранс в феврале этого года на «временное понижение» – заместителем главы ведомства. При этом «заводили» его в министерство с дальнейшим переходом на повышение, говорили близкие к АП собеседники «Ведомостей».
На встрече с Путиным Никитин рассказал, что он занимается цифровизацией транспортной отрасли. Еще одним направлением является перевод билетов льготников в тот же электронный вид, когда автоматически происходит проверка наличия льготы в Фонде социального страхования. Кроме того, он занимается развитием гражданских беспилотников и проработкой концепции цифрового бесшовного неба.
Кто такой Никитин
После этого президент предложил ему сделать «еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице», добавив, что глава правительства высоко оценивает его качества. Михаил Мишустин намерен направить кандидатуру Никитина на утверждение в Госдуму, сказал Путин.
После внесения председателем правительства в Госдуму кандидатуры на пост министра у кандидата проходят встречи с фракциями, профильным комитетом. Затем кандидат выступает на пленарном заседании и за его кандидатуру проводится голосование. В случае поддержки (Дума всегда поддерживает кандидатов) президент подписывает указ о назначении на пост министра.
Встреча с комитетом по транспорту пройдет уже 8 июля, сказал собеседник «Ведомостей» на Охотном Ряду.
Собеседник, близкий к Минтрансу, называет назначение Никитина «ожидаемым кадровым решением»: «У него большой опыт работы в бизнесе на руководящих позициях (см. врез). Затем – Агентство стратегических инициатив (АСИ), проектный офис президента. <...> В АСИ он занимался улучшением инвестиционного климата – за пять лет с 2012 г. Россия поднялась в нем со 120-й позиции на 28-ю». В Новгородской области среди его задач было приведение в порядок дорожной сети.
Что случилось
Из-за ситуации, которая сложилась с Курской областью в 2024 г., была высока вероятность ухода Старовойта и замены его на Никитина, говорили ранее несколько источников, близких к АП. Правда, собеседники не называли точные сроки. Пауза длилась достаточно долго, а слухи о возможной ротации были в том числе перед ПМЭФом. «Это логичная перестановка, единственное, что пока непонятно – это ее сроки», – говорил тогда «Ведомостям» высокопоставленный чиновник.
Также собеседники «Ведомостей» всегда подчеркивали очень хорошее отношение Путина к Никитину. Будучи главой Новгородской области, Никитин был одним из тех губернаторов, с кем президент общался довольно часто. Четкое понимание у Никитина о своем повышении появилось буквально на днях, добавляет еще один источник.
Переход Никитина на позицию замминистра изначально воспринимался как понижение в статусе, учитывая и тот факт, что его чаще всех представляли в качестве самого успешного молодого технократа в губернаторском корпусе, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Как напоминают источники «Ведомостей», его переход в федеральное правительство обсуждался неоднократно за время губернаторства, в том числе в мае 2024 г.
Для Никитина сейчас «все встало на свои места, что позволяет говорить об успешном развитии его личной карьеры и показывает остальным губернаторам, что у них тоже есть шансы занять значимые посты в правительстве», полагает Туровский. При этом близкие к АП источники отмечают, что к бывшему курскому губернатору было более скептическое отношение. Но Старовойт был довольно успешным губернатором и не самым неэффективным министром, пусть и в токсичной сфере, где проблемы заметнее и резонанснее, чем в условном Минтруде, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.