Кто такой Марат Камболов

В августе 2010 г. Камболов получил пост директора Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Министерства образования и науки РФ, а уже 12 ноября того же года по распоряжению председателя правительства России стал заместителем министра образования и науки. Отвечал за разработку и реализацию государственной политики в сфере управления федеральным имуществом организаций образования и науки, контроль инвестиционного планирования, координацию федеральной адресной инвестиционной программы, а также кадровую политику в отношении руководящего состава подведомственных организаций и организацию работы центрального аппарата министерства.