Кто такой Марат Камболов

Кто такой Марат КамболовПремьер Южной Осетии будет исполнять обязанности президента республики
23 июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев перешел на должность советника президента России. Временно исполнять обязанности главы республики будет председатель ее правительства Марат Камболов. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
Происхождение и образование
Марат Аркадьевич Камболов родился 2 января 1965 г. в селе Хазнидон Ирафского района Северо-Осетинской АССР (ныне – Северная Осетия). В 1988 г. окончил Горский сельскохозяйственный институт (ныне – Горский государственный аграрный университет), в 1994 г. – Академию управления при Президенте РФ, а в 1996-м – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
В 1998 г. Камболов получил диплом Московского государственного социального университета по специальности «Юриспруденция», а в 2005-м завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное управление». Позже он защитил диссертацию на тему «Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в РФ» и стал кандидатом юридических наук.
Государственная служба
Трудовую деятельность начал в 1987 г. в выборных органах ВЛКСМ, где проработал до 1990-го. В 1990–1991 гг. занимал пост генерального директора Центра делового сотрудничества. С 1991 по 1994 г. был главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике, а с 1994 по 1997 г. возглавлял отдел и руководил департаментом в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.
С 1997 г. Камболов работал заместителем, а затем первым заместителем директора Института народов России при Министерстве по делам национальностей. В 2003 г. он стал советником министра промышленности, науки и технологий РФ, а в 2004 г. – советником руководителя Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука).
В июне 2005 г. Камболов был назначен заместителем руководителя Роснауки. В этой должности он курировал развитие инновационной деятельности, информационную инфраструктуру, интеллектуальную собственность, региональное и международное инновационное сотрудничество, управление федеральным имуществом в научной сфере, структурные преобразования организаций науки, включая государственные научные центры, а также вопросы пожарной безопасности и капитальных вложений. Кроме того, чиновник координировал работу управления федерального имущества научной сферы и управления инновационного развития и инфраструктуры.
В августе 2010 г. Камболов получил пост директора Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Министерства образования и науки РФ, а уже 12 ноября того же года по распоряжению председателя правительства России стал заместителем министра образования и науки. Отвечал за разработку и реализацию государственной политики в сфере управления федеральным имуществом организаций образования и науки, контроль инвестиционного планирования, координацию федеральной адресной инвестиционной программы, а также кадровую политику в отношении руководящего состава подведомственных организаций и организацию работы центрального аппарата министерства.
5 августа 2016 г. покинул пост в связи с переходом на должность первого заместителя директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В министерстве подчеркивали, что это назначение обусловлено его продолжительной активной деятельностью по направлению безопасного развития ядерной энергетики, а также работой по развитию международных отношений России в области образовательного и научно-технического сотрудничества.
С 9 сентября 2021 г. по 28 января 2025 г. Камболов занимал должность директора НИЦ «Курчатовский институт», после чего был назначен первым вице-президентом – директором его Института развития.
27 мая 2026 г. вступил в должность государственного советника президента Южной Осетии Алана Гаглоева. В пресс-службе главы республики уточнили, что на него возложено курирование реализации договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 г. в Москве.
8 июня Гаглоев представил Камболова парламенту в качестве кандидата на должность премьер-министра республики после отставки правительства Дзамболата Тадтаева. 16 июня депутаты поддержали его назначение.
Награды и достижения
В 2007 г. указом президента РФ Камболову присвоен чин действительного государственного советника РФ III класса. В 2012 г. награжден Орденом Дружбы, а также медалью «Во Славу Осетии».
В 2009 г. на средства Камболова в Хазнидоне был построен новый спортивный комплекс и отреставрирован мемориал, посвященный односельчанам и бойцам 2-й гвардейской армии, павшим за освобождение села в 1942-м.