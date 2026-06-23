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Кто такой Марат Камболов

Премьер Южной Осетии будет исполнять обязанности президента республики
Вероника Котова
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

23 июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев перешел на должность советника президента России. Временно исполнять обязанности главы республики будет председатель ее правительства Марат Камболов. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».

Происхождение и образование

Марат Аркадьевич Камболов родился 2 января 1965 г. в селе Хазнидон Ирафского района Северо-Осетинской АССР (ныне – Северная Осетия). В 1988 г. окончил Горский сельскохозяйственный институт (ныне – Горский государственный аграрный университет), в 1994 г. – Академию управления при Президенте РФ, а в 1996-м – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

В 1998 г. Камболов получил диплом Московского государственного социального университета по специальности «Юриспруденция», а в 2005-м завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное управление». Позже он защитил диссертацию на тему «Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в РФ» и стал кандидатом юридических наук.

Государственная служба

Трудовую деятельность начал в 1987 г. в выборных органах ВЛКСМ, где проработал до 1990-го. В 1990–1991 гг. занимал пост генерального директора Центра делового сотрудничества. С 1991 по 1994 г. был главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике, а с 1994 по 1997 г. возглавлял отдел и руководил департаментом в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ. 

С 1997 г. Камболов работал заместителем, а затем первым заместителем директора Института народов России при Министерстве по делам национальностей. В 2003 г. он стал советником министра промышленности, науки и технологий РФ, а в 2004 г. – советником руководителя Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука). 

В июне 2005 г. Камболов был назначен заместителем руководителя Роснауки. В этой должности он курировал развитие инновационной деятельности, информационную инфраструктуру, интеллектуальную собственность, региональное и международное инновационное сотрудничество, управление федеральным имуществом в научной сфере, структурные преобразования организаций науки, включая государственные научные центры, а также вопросы пожарной безопасности и капитальных вложений. Кроме того, чиновник координировал работу управления федерального имущества научной сферы и управления инновационного развития и инфраструктуры.

В августе 2010 г. Камболов получил пост директора Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Министерства образования и науки РФ, а уже 12 ноября того же года по распоряжению председателя правительства России стал заместителем министра образования и науки. Отвечал за разработку и реализацию государственной политики в сфере управления федеральным имуществом организаций образования и науки, контроль инвестиционного планирования, координацию федеральной адресной инвестиционной программы, а также кадровую политику в отношении руководящего состава подведомственных организаций и организацию работы центрального аппарата министерства. 

5 августа 2016 г. покинул пост в связи с переходом на должность первого заместителя директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В министерстве подчеркивали, что это назначение обусловлено его продолжительной активной деятельностью по направлению безопасного развития ядерной энергетики, а также работой по развитию международных отношений России в области образовательного и научно-технического сотрудничества.

С 9 сентября 2021 г. по 28 января 2025 г. Камболов занимал должность директора НИЦ «Курчатовский институт», после чего был назначен первым вице-президентом – директором его Института развития. 

27 мая 2026 г. вступил в должность государственного советника президента Южной Осетии Алана Гаглоева. В пресс-службе главы республики уточнили, что на него возложено курирование реализации договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 г. в Москве.

8 июня Гаглоев представил Камболова парламенту в качестве кандидата на должность премьер-министра республики после отставки правительства Дзамболата Тадтаева. 16 июня депутаты поддержали его назначение.

Награды и достижения

В 2007 г. указом президента РФ Камболову присвоен чин действительного государственного советника РФ III класса. В 2012 г. награжден Орденом Дружбы, а также медалью «Во Славу Осетии».

В 2009 г. на средства Камболова в Хазнидоне был построен новый спортивный комплекс и отреставрирован мемориал, посвященный односельчанам и бойцам 2-й гвардейской армии, павшим за освобождение села в 1942-м.

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