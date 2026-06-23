Президент Южной Осетии подал в отставку и стал советником Путина

Президент Южной Осетии подал в отставку и стал советником ПутинаГаглоев будет содействовать укреплению союзнических отношений республики с РФ
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента РФ Владимира Путина стать его советником. Об этом он заявил в обращении к гражданам.
«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», – сказал Гаглоев. Он отметил, что временное исполнение обязанностей президента республики будет возложено на премьер-министра Марата Камболова.
Гаглоев пояснил, что текущей задачей республики является преодоление «участи разделенного народа», а также воссоединение с Россией.
Путин уже подписал указ о его назначении.
Гаглоев встретился с Путиным 22 июня в Кремле. Они обсудили текущую повестку двустороннего взаимодействия и сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом подписанного двустороннего соглашения. 9 мая в Москве президенты подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. В конце мая Госдума ратифицировала документ.
Гаглоев родился в 1981 г. в Цхинвале. Он получил высшее образование на экономическом факультете Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова и там же на заочном отделении юридического факультета. С 2001 г. Гаглоев работал в Минэкономразвития Южной Осетии, затем – в комитете госбезопасности республики.
В феврале 2022 г. Гаглоева выдвинули кандидатом на пост президента Южной Осетии. 8 мая он одержал победу с результатом 56,09% голосов и официально вступил в должность 24 мая. 30 мая 2022 г. Гаглоев приостановил указ бывшего президента Анатолия Бибилова, в котором подразумевалось проведение референдума о присоединении к РФ.