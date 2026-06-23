Президент Южной Осетии подал в отставку и стал советником Путина

Гаглоев родился в 1981 г. в Цхинвале. Он получил высшее образование на экономическом факультете Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова и там же на заочном отделении юридического факультета. С 2001 г. Гаглоев работал в Минэкономразвития Южной Осетии, затем – в комитете госбезопасности республики.