Путин в Кремле встретился с президентом Южной Осетии Гаглоевым

На той встрече Путин отметил позитивную динамику двусторонних отношений и рост товарооборота между Россией и Южной Осетией более чем на 14% по итогам прошлого года. Гаглоев тогда также поблагодарил Россию за поддержку республики, в том числе за финансирование реставрации памятников и школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне.