Путин в Кремле встретился с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», – сообщил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, также обсуждалось дальнейшее наращивание двустороннего диалога с учетом соглашения, подписанного до этого.
Предыдущая встреча лидеров состоялась 9 мая. Тогда Гаглоев прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. По итогам переговоров стороны подписали договор об углублении союзнического взаимодействия.
На той встрече Путин отметил позитивную динамику двусторонних отношений и рост товарооборота между Россией и Южной Осетией более чем на 14% по итогам прошлого года. Гаглоев тогда также поблагодарил Россию за поддержку республики, в том числе за финансирование реставрации памятников и школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне.