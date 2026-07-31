К чему ведет отзыв признания независимости Абхазии и Южной Осетии Наоэро

В Грузии демарш Наоэро воспринимается как успех, ее руководство может в уме «поставить галочку», так как считает Абхазию и Южную Осетию своей суверенной территорией, говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но на деле влияние этого события на политические процессы слабо, считает он. Даже если Грузия вместе с Западом ведет целенаправленную кампанию по отзыву признаний, смысла в ней мало, на российско-грузинских отношениях она не сказывается, полагает Лукьянов. По словам эксперта, сейчас в них доминирует «здравомыслящий эгоизм» – Грузия, понимая непреодолимые разногласия по Абхазии и Южной Осетии, «аккуратна, осмотрительна» и воздерживается от прямо недружественных Москве мер. Экономические связи с Грузией обширны, им не мешает даже отсутствие дипотношений.