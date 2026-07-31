К чему ведет отзыв признания независимости Абхазии и Южной Осетии Наоэро

К чему ведет отзыв признания независимости Абхазии и Южной Осетии НаоэроСреди оставшихся в списке – Сирия и Венесуэла, которые после смены власти менее расположены к России
Республика Наоэро (бывшая Науру) отозвала свое признание независимости и разорвала дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее заявление опубликовала 30 июля пресс-служба правительства тихоокеанского государства на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) без объяснения причин. Теперь независимость двух республик признают лишь четыре государства – члена ООН: Россия, Сирия, Венесуэла и Никарагуа.
О разрыве дипотношений Науру с Абхазией и Южной Осетией первым сообщил накануне МИД Грузии. По его данным, решение правительство карликового государства приняло еще 21 июля. «Грузия выражает готовность установить дипломатические отношения с Республикой Наоэро и содействовать интенсификации двустороннего сотрудничества на основе общих интересов», – добавили в ведомстве.
В МИД Абхазии предположили, что шаг Наоэро стал следствием «длительного систематического политического и дипломатического давления» грузинского правительства, «направленного на ограничение международных связей» Сухума. По заявлению абхазского ведомства, Тбилиси за счет «бесцеремонного политического шантажа, грубого дипломатического давления, карательных санкционных мер» и «прямого подкупа» неоднократно пытался заставить руководство тихоокеанского государства пересмотреть свой «суверенный выбор».
В Грузии демарш Наоэро воспринимается как успех, ее руководство может в уме «поставить галочку», так как считает Абхазию и Южную Осетию своей суверенной территорией, говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но на деле влияние этого события на политические процессы слабо, считает он. Даже если Грузия вместе с Западом ведет целенаправленную кампанию по отзыву признаний, смысла в ней мало, на российско-грузинских отношениях она не сказывается, полагает Лукьянов. По словам эксперта, сейчас в них доминирует «здравомыслящий эгоизм» – Грузия, понимая непреодолимые разногласия по Абхазии и Южной Осетии, «аккуратна, осмотрительна» и воздерживается от прямо недружественных Москве мер. Экономические связи с Грузией обширны, им не мешает даже отсутствие дипотношений.
Наоэро – карликовое островное государство в южной части Тихого океана с 12 000 жителей признало независимость Абхазии и Южной Осетии через год после грузино-осетинской войны, в 2009 г. В том же году дипотношения с этими республиками также установили другие тихоокеанские островные государства – Вануату и Тувалу, но через два года они отозвали решения.
Ранее экономика Наоэро существовала за счет добычи фосфоритов, но после исчерпания ресурсов страна выживает за счет внешней иностранной помощи. Страна не раз соглашалась признать то или иное государство за денежные взносы, как, например, в паре с КНР и Тайванем (оба считают себя единственным «настоящим» Китаем, и признавать их оба сразу нельзя).
Науру официально сменила название на Наоэро 29 июля 2026 г. Правительство страны объяснило это желанием избавиться от «колониального наследия».
«Ведомости» направили запросы в МИД Наоэро, Абхазии и Южной Осетии, а также МИД России.
В случае Венесуэлы, где в январе 2026 г. американскими военными похищен имевший тесные контакты с Россией президент Николас Мадуро, не исключено, что признание Абхазии и Южной Осетии может быть отозвано, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. В Каракасе власти делают все, что укажет госдепартамент США, спорить с американцами, если те надавят, Каракасу будет сложно, полагает эксперт. При этом вероятность того, что венесуэльцы немедленно последуют примеру Наоэро, не стопроцентная, считает Хейфец.
Другое государство региона, признающее Абхазию, – Никарагуа вряд ли отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии, полагает латиноамериканист. Для внешнеполитического курса этой страны нормально признавать того, кого не признает большая часть мира, говорит эксперт. Никарагуа считает Абхазию и Южную Осетию независимыми с 2008 г. (Венесуэла – с 2009 г.), а ее президент Даниэль Ортега готов к продолжению жесткой риторики к США.
Признание Абхазии и Южной Осетии Сирией было решением сирийского государства, поэтому бегство Башара Асада в Москву в декабре 2024 г. и приход к власти коалиции исламистов во главе с Ахмедом аш-Шараа сами по себе его не отменяют, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. Для изменения позиции Дамаска необходим официальный акт новых сирийских властей, хотя признание от 2018 г. уже не соответствует основным направлениям политики Дамаска.
Для аш-Шараа вопрос ценен как предмет торга – отношения с Абхазией и Южной Осетией не дают ему экономических или политических преимуществ, а сохранение признания создает неудобство с ЕС, который, несмотря на охлаждение с Тбилиси, поддерживает целостность Грузии. Дамаск же настаивает на восстановлении суверенитета над Голанами, и признание Абхазии и Южной Осетии ослабляет убедительность позиции. «Поэтому пересмотр решения времен Асада вероятен», – считает востоковед.
Сейчас Сирии важнее получить от Запада доступ к международным расчетам, снятие санкций, финансирование восстановления инфраструктуры, гарантии для иностранных инвесторов и свое политическое признание, говорит востоковед. Но при этом Дамаск будет учитывать и реакцию Москвы, поскольку она сохраняет военное присутствие в Сирии, поставляет зерно и топливо, остается одним из немногих государств, с кем Дамаск может обсуждать сотрудничество без предварительных политусловий, напоминает Сухов.
По его мнению, аш-Шараа не заинтересован в резком ухудшении отношений с Москвой до завершения переговоров по базам «Хмеймим» и «Тартус». «Вероятен постепенный сценарий. Сирия будет ждать превращения обещаний Запада в финансовые и политические решения, как и более устойчивой формы отношений с Россией. После этого отзыв признания ее союзников можно представить не как антироссийский жест, а как часть общего пересмотра решений Асада», – заключает эксперт.