В «Грузинской мечте» признали ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии

«Мы должны вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Мы тоже допускали ошибки (в отношении Абхазии и Южной Осетии. – “Ведомости”) и хотим сделать шаги для взаимного примирения. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире», – сказал он (цитата по ТАСС).