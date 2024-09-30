В «Грузинской мечте» признали ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии
Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, но теперь хочет достичь взаимного примирения. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Мы должны вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Мы тоже допускали ошибки (в отношении Абхазии и Южной Осетии. – “Ведомости”) и хотим сделать шаги для взаимного примирения. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что, в отличие от оппозиции, правящая партия хочет достичь этого «миром, а не войной».
В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г. Ответственность за произошедшее он возложил на бывшего президента Михаила Саакашвили и его партию «Единое национальное движение».
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.