Основатель «Грузинской мечты»: страна может найти в себе силы извиниться
Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение», заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом пишет «РИА Новости».
«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что, согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 г. развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», – сказал Иванишвили на одном из предвыборных мероприятий.
Он подчеркнул, что основой христианской веры является прощение, и выразил уверенность, что противостояние завершится историческим примирением. Также Иванишвили вновь заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности.
В ночь на 8 августа 2008 г. на территории Южной Осетии произошел вооруженный конфликт. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.