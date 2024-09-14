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Основатель «Грузинской мечты»: страна может найти в себе силы извиниться

Ведомости

Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение», заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом пишет «РИА Новости».

«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что, согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 г. развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», – сказал Иванишвили на одном из предвыборных мероприятий.

Он подчеркнул, что основой христианской веры является прощение, и выразил уверенность, что противостояние завершится историческим примирением. Также Иванишвили вновь заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности.

В ночь на 8 августа 2008 г. на территории Южной Осетии произошел вооруженный конфликт. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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