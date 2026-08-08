Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Медведев: переговоры по конфликту Грузии и Южной Осетии были сложными

Ведомости

Переговоры России с бывшим президентом Франции Николя Саркози по урегулированию грузино-осетинского конфликта в 2008 г. были сложными, но позволили добиться результата. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос «РИА Новости».

Он рассказал, что в 2008 г. Саркози прилетел в Москву, где стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о завершении конфликта на условиях РФ в интересах пострадавших республик. По словам Медведева, который тогда был президентом России, Франция сыграла конструктивную роль в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта.

Зампред Совбеза напомнил, что Россия 18 лет назад, в августе 2008 г., приняла решение о защите Абхазии и Южной Осетии.

Грузино-осетинский конфликт обострился в ночь на 8 августа 2008 г., когда грузинские войска начали обстрел Южной Осетии, включая город Цхинвал. Россия ввела войска в регион, заявив о необходимости защиты жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. После пяти дней боевых действий грузинские подразделения были вытеснены из республики. 26 августа 2008 г. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает этот статус и продолжает считать территории своими регионами.

Читайте также:Такие пироги: что связывает Россию и Южную Осетию
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её