Медведев: переговоры по конфликту Грузии и Южной Осетии были сложными
Переговоры России с бывшим президентом Франции Николя Саркози по урегулированию грузино-осетинского конфликта в 2008 г. были сложными, но позволили добиться результата. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос «РИА Новости».
Он рассказал, что в 2008 г. Саркози прилетел в Москву, где стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о завершении конфликта на условиях РФ в интересах пострадавших республик. По словам Медведева, который тогда был президентом России, Франция сыграла конструктивную роль в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта.
Зампред Совбеза напомнил, что Россия 18 лет назад, в августе 2008 г., приняла решение о защите Абхазии и Южной Осетии.
Грузино-осетинский конфликт обострился в ночь на 8 августа 2008 г., когда грузинские войска начали обстрел Южной Осетии, включая город Цхинвал. Россия ввела войска в регион, заявив о необходимости защиты жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. После пяти дней боевых действий грузинские подразделения были вытеснены из республики. 26 августа 2008 г. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает этот статус и продолжает считать территории своими регионами.