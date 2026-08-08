Медведев: переговоры по конфликту Грузии и Южной Осетии были сложными

Он рассказал, что в 2008 г. Саркози прилетел в Москву, где стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о завершении конфликта на условиях РФ в интересах пострадавших республик. По словам Медведева, который тогда был президентом России, Франция сыграла конструктивную роль в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта.