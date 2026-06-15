Крупнейший банк Португалии предупредил клиентов из России о закрытии счетов

3 марта «Ведомости» сообщали о росте трансграничных переводов среди клиентов российских банков. Так, в Т-банке количество таких операций в 2025 г. увеличилось в 2,5 раза и достигло около 90 млн переводов на общую сумму порядка 500 млрд руб. По данным «МТС банка», число международных переводов выросло в 2,4 раза, превысив 1,7 млн транзакций. ВТБ сообщал, что его розничные клиенты за 2025 г. совершили более 13 млн трансграничных переводов на сумму свыше 294 млрд руб., что почти в шесть раз больше показателей предыдущего года.