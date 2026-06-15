Крупнейший банк Португалии предупредил клиентов из России о закрытии счетов
Согласно рассылке банка, с указанной даты будут закрыты счета и аннулированы связанные с ними услуги. Клиентов просят вернуть неиспользованные чековые книжки, банковские карты и другие средства доступа к счетам. Получить оставшиеся на счетах средства можно будет в отделениях банка.
Как отмечает РБК, уведомления в основном получили владельцы российских паспортов, не имеющие действующего вида на жительство в Португалии, а также клиенты, не обновившие информацию о своем статусе в банке. Вместе с тем подобные сообщения, по данным публикаций в Telegram-чатах русскоязычных жителей страны, получили и некоторые россияне с португальским ВНЖ, а также работающие в европейских и португальских компаниях.
Одна из клиенток банка сообщила, что в отделении Caixa Geral de Depositos ей пояснили: ограничения касаются клиентов с российским гражданством, не имеющих действующего вида на жительство. В апреле 2026 г., часть клиентов уже получала запросы на актуализацию персональных данных.
3 марта «Ведомости» сообщали о росте трансграничных переводов среди клиентов российских банков. Так, в Т-банке количество таких операций в 2025 г. увеличилось в 2,5 раза и достигло около 90 млн переводов на общую сумму порядка 500 млрд руб. По данным «МТС банка», число международных переводов выросло в 2,4 раза, превысив 1,7 млн транзакций. ВТБ сообщал, что его розничные клиенты за 2025 г. совершили более 13 млн трансграничных переводов на сумму свыше 294 млрд руб., что почти в шесть раз больше показателей предыдущего года.